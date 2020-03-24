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Казахстан решительно поддерживает цели и задачи ООН – Президент РК
Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Kazpravda.kz
.
По информации пресс-службы Главы государства, в ходе беседы обсуждались вопросы укрепления взаимодействия в этот ответственный период мировой ситуации.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает усилия ООН по налаживанию широкого международного сотрудничества и координации усилий отдельных государств в борьбе против пандемии коронавируса.
По словам Президента, недавнее предложение Генсека ООН объявить глобальное перемирие
, прекратить все войны и конфликты является актуальной инициативой и достойно поддержки всех государств-участников.
Собеседники обсудили также вопросы подготовки предстоящей юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 75-летию создания всемирной организации.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан решительно поддерживает цели и задачи ООН, выступает за дальнейшее укрепление этого уникального и безальтернативного института.