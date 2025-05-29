Президенты Касым-Жомарт Токаев и Поль Кагаме провели переговоры в Астане
Исторический визит
Дипломатические отношения Казахстан и Руанда установили относительно недавно (в 2012 году), однако между странами уже выстроены хорошие дружественные связи, есть взаимное стремление к выводу сотрудничества на более высокий уровень
Важность укрепления прочного и взаимовыгодного двустороннего партнерства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул на встрече с Президентом Полем Кагаме в ноябре 2024 года на полях Всемирного климатического саммита в Баку. Тогда же было озвучено приглашение руандийскому лидеру посетить нашу республику с визитом. И вот спустя чуть более полугода казахстанская столица принимает высокого гостя из одной из самых динамично развивающихся стран Африканского континента.
Официальный визит Президента Руанды начался с мероприятий в Акорде.
Традиционно для высокого гостя была организована торжественная церемония встречи со всеми обязательными атрибутами: Глава нашего государства встретил коллегу у парадного входа, президенты познакомились с членами официальных делегаций, приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула, прослушали государственные гимны двух стран. А затем отправились на переговоры, первый раунд которых прошел в узком составе.
Обращаясь к Полю Кагаме, Касым-Жомарт Токаев назвал его визит историческим и открывающим новую главу в отношениях Казахстана и Руанды.
– Считаю, что данный визит и переговоры имеют очень важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса нашему двустороннему взаимодействию. Мы очень позитивно относимся к Руанде. Ваша экономика находится на подъеме, страна добилась впечатляющего экономического роста. Нам нужно наращивать контакты, поскольку Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по объему ВВП, по развитию IT, а также искусственного интеллекта. Это приоритетные направления для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому я придаю большое значение Вашему визиту, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Президент Руанды высказал признательность Главе нашего государства за теплый прием и заявил о намерении активизировать двусторонние связи.