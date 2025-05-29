Исторический визит

Дипломатические отношения Казахстан и Руанда установили относительно недавно (в 2012 году), однако между странами уже выстроены хорошие дружественные связи, есть взаимное стремление к выводу сотрудничества на более высокий уровень

Важность укрепления прочного и взаимо­выгодного двустороннего парт­нерства Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул на встрече с Президентом Полем Кагаме в ноябре 2024 года на полях Всемирного климатического саммита в Баку. Тогда же было озвучено приглашение руандийскому лидеру посетить нашу республику с визитом. И вот спус­тя чуть более полугода казахстанская столица принимает высокого гостя из одной из самых динамично развивающихся стран Африканского континента.

Официальный визит Президента Руан­ды начался с мероприятий в Акорде.

Традиционно для высокого гостя была организована торжественная церемония встречи со всеми обязательными атрибутами: Глава нашего государства встретил коллегу у парадного входа, президенты познакомились с членами официальных делегаций, приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула, прослушали государственные гимны двух стран. А затем отправились на переговоры, первый раунд которых прошел в узком составе.

Обращаясь к Полю Кагаме, Касым-Жомарт Токаев назвал его визит историческим и открывающим новую главу в отношениях Казахстана и Руанды.

– Считаю, что данный визит и переговоры имеют очень важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса нашему двустороннему взаимодействию. Мы очень позитивно относимся к Руанде. Ваша экономика находится на подъеме, страна добилась впечатляющего экономического роста. Нам нужно наращивать контакты, поскольку Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по объему ВВП, по развитию IT, а также искусственного интеллекта. Это приоритетные направления для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому я придаю большое значение Вашему визиту, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Руанды высказал признательность Главе нашего государства за теплый прием и заявил о намерении активизировать двусторонние связи.

– Благодарю Вас за любезное приглашение посетить Казахстан. Это мой второй визит, в прошлый раз я был здесь в 2015 году. Мы будем рады изу­чить с Вами и Вашей командой возможности для дальнейшей совместной работы на благо обеих стран, – подчеркнул Поль Кагаме.

Стороны обсудили перспективы развития казахско-руандийских отношений в политической, торгово-экономической, транс­портно-логистической, аграр­ной сферах и цифровизации. Также президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

Придать импульс сотрудничеству

На переговорах в расширенном формате Глава государства отметил, что с момента последнего визита Поля Кагаме­ в Казахстан в 2015 году обе страны достигли значительного прогресса в двусторонних отношениях, основанных на взаимном уважении и общем видении сотрудничества и устойчивого развития. Президент подчеркнул, что Казахстан придает большое значение расширению связей с африканскими государствами.

– Под Вашим сильным и муд­рым руководством Руанда стала примером институциональной устойчивости и перспективных инноваций. Впечатляет экономический рост, превышающий восемь процентов. Это образец успешной модернизации. В этом контексте мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Вашей страной. Казахстан готов воплотить наши устремления в практическую плоскость через реализацию конкретных проектов на взаимовыгодной основе. Уверен, что договоренности, достигнутые во время Вашего визита, выведут казахско-­руандийские отношения на новый уровень, – заявил

Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Поль Кагаме выразил признательность за теплый прием и высоко оценил усилия Казахстана по развитию двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Руанда видит значительный потенциал для укреп­ления партнерства с Казахстаном и готова к реализации совместных инициатив, которые будут способствовать процветанию обеих стран и укреплению диалога.

– Рад вновь быть в Астане. Казахстан добился выдающихся успехов в нацио­нальном развитии, благодаря чему его конструктивная позиция пользуется признанием на мировой арене. Мы рады быть партнерами и друзьями с Вами и Вашей страной, – добавил Президент Руанды.

В ходе переговоров Главы государств определили ряд прио­ритетных направлений для дальнейшего взаимодействия, включая торговлю, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, информационные технологии, электронное правительство и финансы.

По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Руанды Поль Кагаме приняли совместное заявление. Члены официальных делегаций в присутствии лидеров обменялись рядом двусторонних документов.

В их числе: Меморандум о взаимопонимании о политических и дипломатических консультациях между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Руанды; Меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов РК и Министерством финансов и экономического планирования Руанды; Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерством информационно-коммуникационных технологий и инноваций Руанды по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий; Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством образования Руанды; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством сельского хозяйства и животноводства Руанды; Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта РК и Советом развития Республики Руанда; Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством торговли и индустрии Руанды.

Также заключено Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (государственная структура, которая отвечает за развитие и экс­плуатацию руандийского минерально-сырьевого комплекса).

– Руанда – страна, которая обладает значительными запасами бериллия. Дочерняя компания «Самрук-Қазына» – «Каз­атомпром», которая владеет Ульбинским металлургическим заводом, намерена рассмотреть поставки бериллия из Руанды в Казахстан. УМЗ обладает уникальной технологией по производству металлического бериллия из концентрата. Бериллий является одним из так называемых критических минералов, которые используются в телекоммуникационной отрасли, при изготовлении полупроводников, в аэрокосмической, оборонной промышленности. Поэтому данное соглашение укрепит как наши экономические, так и политические отношения с Руандой, – рассказал председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Кроме того, в рамках визита заключен Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «Kazakh Invest» и Советом развития Республики­ Руанда.

Достигнутые договоренности должны быть реализованы

Итоги переговоров президенты Казахстана и Руанды подвели на брифинге для представителей СМИ.

Касым-Жомарт Токаев вновь выразил признательность Полю Кагаме за официальный визит в Астану, отметив, что состоявшие­ся переговоры имеют большое значение для обеих стран. По его словам, международное влия­ние африканского континента с каждым годом усиливается, и Казахстан стремится к установлению тесных отношений со странами этого региона.

– Мы считаем Руанду одним из надежных партнеров в Африке и заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимодействия. Наша встреча была весьма содержательной. Обсудив пути укреп­ления двустороннего сотрудничества, мы достигли конкретных договоренностей, в том числе по развитию политического диалога. В дальнейшем министерства иностранных дел проведут встречи на высоком уровне, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства с удовлетворением отметил, что в этом году Казахстан и Руанда договорились об освобождении владельцев дипломатических и служебных пас­портов от визовых требований.

Стороны рассмотрели вопросы межпарламентской дипломатии, а также поддержали решение о создании совместных рабочих групп в сферах транс­порта, логистики и торговли. Президент Казахстана считает, что это будет стимулировать развитие торгово-экономических отношений.

– В ходе переговоров мы обсудили возможности создания международных коридоров и ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности. Рассмотрели пути транспортировки казахстанской сельскохозяйственной продукции на африканский континент. Наши страны накопили значительный опыт в области передовых технологий, искусственного интеллекта и космоса. Мы договорились о реализации совместных проектов в сфере цифровизации и кибербезопасности. Достигнуто соглашение о проведении совместных исследований космоса. Данный шаг будет способствовать повышению эффективности государственных услуг и бизнеса, что позволит нам усилить информационную безопасность, – подчерк­нул Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Руанда заинтересованы в развитии сектора «зеленой» энергетики и эффективном использовании природных ресурсов. В связи с этим две страны намерены реа­лизовывать совместные проекты. Данные договоренности будут способствовать увеличению объемов торговли, а также придадут новый импульс инвестиционному сотрудничеству двух государств.

– Сегодня установлены тесные контакты между международными финансовыми центрами Астаны и Кигали. Мы планируем и дальше укреплять взаимодействие на мировых финансовых рынках. Особое внимание было уделено борьбе с изменением климата и охране окружающей среды. Руанда обладает большим опытом в защите климата, благодаря чему вносит значительный вклад в глобальные проекты. В данном контексте мы отметили актуальность обмена опытом и обсудили пути объединения усилий по решению экологических проблем в рамках международных конвенций и соглашений, – сказал Глава государства.

Еще одной темой переговоров стало сотрудничество в сферах культуры, образования и науки. В частности, президенты договорились о развитии академических связей, обмене студентами и проведении совместных научных исследований.

Высоко оценив многолетний опыт и авторитет Президента Руанды в мировой политике, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по ключевым геополитическим вопросам.

– Мы придерживаемся близких позиций по международной повестке. Считаем, что все мировые кризисы должны решаться только дипломатическим путем. Мы выступаем за мирные переговоры. Вместе с тем мы условились координировать наши усилия в рамках международных организаций и поддерживать инициативы друг друга. Официальный визит Президента­ Кагаме­ в нашу страну имеет историческое значение. Мы подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений и расширении сотрудничества в различных областях. Результаты нынешних переговоров – яркое тому подтверждение. Теперь нам следует качественно реализовать данные договоренности, – подытожил Глава государства.

Поль Кагаме в свою очередь также высоко оценил итоги состоявшихся в Астане переговоров, назвав их очень продуктивными.

– Наши страны связаны узами дружбы, которые служат проч­ным фундаментом для дальнейшего углубления партнерства. Подписав соглашения, мы намерены расширить возможности для сотрудничества. Наши страны стремятся обмениваться опытом, в том числе в областях торговли, технологий и сельского хозяйства. Мы приветствуем Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board. Руанда может извлечь огром­ную пользу из казахстанских инноваций, особенно в области энергетики, горнодобывающей промышленности и переработки минералов, – подчеркнул Президент Руанды.

В рамках официального визита в нашу страну Поль Кагаме также примет участие в Меж­дународном форуме Астана, который начнет свою работу сегодня, 29 мая.