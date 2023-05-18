Казахстан стал полноправным членом Института ЦАРЭС

Международное сотрудничество, Политика, Сенат
71
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Ранее республика имела статус наблюдателя в данной организации.

Фото: dknews.kz

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил сенатор Шакарим Буктугутов, Институт ЦАРЭС создан 11-тью странами это: Казахстан, Афганистан, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан - и 7-ю международными организациями - АБР, ЕБРР, Всемирный банк (МВФ, ИБР, ПРООН, АБИИ) для ускорения экономического роста в Центральной Азии.

Казахстанская сторона подписала соглашение об учреждении Института ЦАРЭС 21 февраля 2022 года и на сегодня имеет статус наблюдателя. Полноправным членом института Казахстан станет после ратификации данного соглашения.

В рамках функционирования организации странам будут предлагаться инновационные решения, основанные на обмене передовым опытом в целях реагирования на региональные вызовы и реализации процессов сотрудничества. Таким образом, задача Института ЦАРЭС заключается в повышении качества и эффективности Программы ЦАРЭС по пяти кластерам: экономическая и финансовая стабильность, торговля, туризм и экономические коридоры, инфраструктура и экономическая связанность, сельское хозяйство, водные ресурсы и человеческое развитие.

«Структура управления ИЦ состоит из Управляющего совета, Консультативного совета, руководства и персонала. Для эффективного выполнения своих функций ИЦ должен быть обеспечен необходимыми финансовыми и другими ресурсами за счет добровольных взносов стран-членов ИЦ и других средств при условии одобрения Управляющим советом. ИЦ не будет заимствовать средства. Головной офис ИЦ будет располагаться в Китайской Народной Республике и может создавать филиалы в любых странах-членов ИЦ, одобренных Управляющим советом», - пояснил депутат.

В настоящее время в институте работает 35 сотрудников, включая три руководящие должности. Кроме руководства, 1 – директор и 2 заместителя директора, в структуре работают 13 международных сотрудников, 16 национальных сотрудников и 3 прикомандированных сотрудника, чтобы повысить эффективность работы персонала.

#казахстан #Сенат #соглашение #член #ЦАРЭС #институт

Популярное

Все
Сколько стоит подписка на "Казахстанскую правду"
Вокруг да около науки
За прошедший год в Министерство юстиции поступили уведомления о создании политических партий от 24 инициативных групп
Что мешает посмертному донорству в Казахстане?
Штраф от 20 до 100 МРП будут уплачивать строительные компании, допускающие выезд грязных авто со стройплощадок
В Восточном Казахстане начался селеопасный период
В Алматы задержаны члены банды телефонных мошенников
Программа «Аңсаған сәби», предусматривающая ежегодное выделение квот на ЭКО, исполняет мечты многих казахстанских семей
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
Экологи обязали горнорудную компанию разработать альтернативный вариант консервации Белоусовского рудника
«Слово бродит в степи, чтоб нечаянно встретить меня…»
Ночная прогулка по древнему Отрару
«Марафон любви» прошел в небольшом городке Казалы на юге Казахстана
Смелые и ловкие
Проекты, востребованные жизнью
Когда молчание – золото
Служить, а не обогащаться
Любовь, камзол и весна
На сцене – коррупция
Инфляцию посчитают онлайн
Группу домушников задержали в Алматы
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Коронавирус: реплика на оригинал
Мать разозлилась на новорожденного сына и убила его в Павлодаре
В Риддере под строительство новой школы выделили землю исторического дендропарка
Машина найдена в Сандыктау: больше 10 дней ищут пропавшего акмолинца
Дело о спецЦОНах передано в суд
Автомобиль журналиста поджег неизвестный в Атырау – СМИ
Задержание главы областного управления культуры Алии Жакипбековой подтвердили в Антикоре
Касым-Жомарт Токаев высказал позицию по Тайваню
Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде
Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции ВКО
Китай играет очень важную роль во внешней политике Казахстана – Токаев
5-летний мальчик застрял в качелях в Мангистау
Gosagro у них не той системы
Урджарская находка: принцесса или жрица?
Семь лет колонии получил полицейский начальник за взятки в СКО
Проблемы молочной отрасли обсудили в Правительстве РК
В Южном Казахстане ежедневно ведется мониторинг наличия на АЗС нефтепродуктов и их розничных цен
Санжар Ташкенбай вышел в финал чемпионата мира по боксу
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Пять новаций Социального кодекса
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы

Читайте также

Токаев выступил на казахско-китайском инвестиционном кругло…
Страны ЕАЭС будут обмениваться кредитными историями граждан
Жумангарин и Вэньтао подписали меморандум о торгово-экономи…
Токаев примет участие в инвестиционном круглом столе в Сиане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]