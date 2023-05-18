Казахстан стал полноправным членом Института ЦАРЭС

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Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил сенатор Шакарим Буктугутов, Институт ЦАРЭС создан 11-тью странами это: Казахстан, Афганистан, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан - и 7-ю международными организациями - АБР, ЕБРР, Всемирный банк (МВФ, ИБР, ПРООН, АБИИ) для ускорения экономического роста в Центральной Азии.

Казахстанская сторона подписала соглашение об учреждении Института ЦАРЭС 21 февраля 2022 года и на сегодня имеет статус наблюдателя. Полноправным членом института Казахстан станет после ратификации данного соглашения.

В рамках функционирования организации странам будут предлагаться инновационные решения, основанные на обмене передовым опытом в целях реагирования на региональные вызовы и реализации процессов сотрудничества. Таким образом, задача Института ЦАРЭС заключается в повышении качества и эффективности Программы ЦАРЭС по пяти кластерам: экономическая и финансовая стабильность, торговля, туризм и экономические коридоры, инфраструктура и экономическая связанность, сельское хозяйство, водные ресурсы и человеческое развитие.

«Структура управления ИЦ состоит из Управляющего совета, Консультативного совета, руководства и персонала. Для эффективного выполнения своих функций ИЦ должен быть обеспечен необходимыми финансовыми и другими ресурсами за счет добровольных взносов стран-членов ИЦ и других средств при условии одобрения Управляющим советом. ИЦ не будет заимствовать средства. Головной офис ИЦ будет располагаться в Китайской Народной Республике и может создавать филиалы в любых странах-членов ИЦ, одобренных Управляющим советом», - пояснил депутат.

В настоящее время в институте работает 35 сотрудников, включая три руководящие должности. Кроме руководства, 1 – директор и 2 заместителя директора, в структуре работают 13 международных сотрудников, 16 национальных сотрудников и 3 прикомандированных сотрудника, чтобы повысить эффективность работы персонала.