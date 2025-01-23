Казахстан в 2025 году примет этап Кубка мира по боксу

Международная федерация World Boxing представитела соревновательный календарь на 2025 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

В новом сезоне запланированы четыре этапа Кубка мира. Первый из них должен пройти в Бразилии с 30 марта по 7 апреля.

Второй ЭКМ примет Казахстан в период с 30 июня по 7 июля. После этого этап Кубка мира состоится с 21 по 27 июля. Место проведения будет объявлено позже.

Финальный этап пройдет в Индии с 15 по 22 ноября.

В 2025 году World Boxing проведет чемпионат мира. Принимать крупный турнир с 4 по 14 сентября будет Великобритания.