Казахстан внедрил 12 направлений профилактики ВИЧ

Здравоохранение
8
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Сегодня 85% людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус, из них 92% принимают антиретровирусную терапию (АРТ).

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, проинформировал директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Роза Куанышбекова. Она также сообщила, что в этом году был утвержден новый Национальный стандарт помощи при ВИЧ. Документ направлен на повышение качества, доступности и преемственности медицинских услуг, а также на совершенствование профилактической работы.

– Казахстан внедрил все 12 направлений профилактики, рекомендованных ВОЗ. Одной из ключевых новинок стала доконтактная профилактика. Сегодня ее получают более 13 тысяч человек. Это позволяет предотвращать новые случаи инфицирования среди тех, кто находится в группе повышенного риска, – отметила спикер.

По ее словам, антиретровирус­ная терапия остается бесплатной и назначается сразу после постановки диагноза. В целом в результате принимаемых мер в Казахстане идет снижение таких показателей, как смертность от СПИДа, заболеваемость на 100 тыс. населения. Как говорят специалисты, наша страна находится в концентрированной стадии ВИЧ-инфекции с распространенностью 0,3% населения в возрастной группе 15–49 лет при среднемировом показателе 0,7%.

Директор офиса ЮНЭЙДС в Казахстане Элеонора Гвоздева подчеркнула, что 94% финансирования программ по ВИЧ обеспечивается в республике за счет национального бюджета. И это самый высокий показатель в Центральной Азии. Количество НПО, работающих через механизм социального заказа, выросло с 7 до 18, а финансирование из местных бюджетов возросло вдвое, что свидетельствует о доверии государства к сообществам и эффективности совместной работы.

Вместе с тем президент Казахстанского союза людей, живущих с ВИЧ, Нурали Аманжолов призвал журналистов говорить о ВИЧ корректно и подчеркнул: нет групп риска – есть рискованное поведение, чаще всего среди молодежи.

Салават Кобжалелов, живущий с ВИЧ уже около 15 лет и работающий равным консультантом, рассказал о своей работе в ОФ «Реванш».

– Когда человек только узнает о диагнозе, ему кажется, что жизнь закончилась. Я знаю это по себе. Поэтому первым делом говорю, сколько лет сам живу с ВИЧ. Это сразу облегчает состояние собеседника: он понимает, что жить можно долго, полноценно и счастливо, – сказал консультант. – Очень важно не замыкаться, а искать поддержку у сообщества, специалистов, друзей, близких. Мы объясняем, что главное – вовремя начать терапию и не прекращать ее.

К счастью, медицина не стоит на месте. Раньше мне приходилось принимать целую горсть таблеток, что вызывало побочные эффекты. Сейчас – одна таблетка в день, она гораздо эффективнее и переносится намного легче. Отрадно, что информации в обществе стало больше, а страха меньше. Люди спокойнее относятся к ВИЧ, понимая, что вирус не передается бытовым или воздушно-капельным путем, – заключил Салават Кобжалелов.

#здравоохранение #профилактика #ВИЧ

Популярное

Все
Серебряная награда из Египта
Талантливы во всем
В Алматы представлен сборник корейской прозы на казахском языке
В Шымкенте простились с последним фронтовиком
Осваивать новые технологии
«Семей» сохраняет лидерство
Учить сердцем
Нужно решать реальные производственные задачи
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Новый центр мировой металлургии
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сделать работу сельских акимов эффективной
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Более 400 нелегальных процедурных кабинетов выявили в регио…
Вспышка вируса Марбург зафиксирована в Эфиопии
В Казахстане будет создана национальная система контроля ка…
Свыше 100 новых случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Акмолинской…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]