Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, проинформировал директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Роза Куанышбекова. Она также сообщила, что в этом году был утвержден новый Национальный стандарт помощи при ВИЧ. Документ направлен на повышение качества, доступности и преемственности медицинских услуг, а также на совершенствование профилактической работы.

– Казахстан внедрил все 12 направлений профилактики, рекомендованных ВОЗ. Одной из ключевых новинок стала доконтактная профилактика. Сегодня ее получают более 13 тысяч человек. Это позволяет предотвращать новые случаи инфицирования среди тех, кто находится в группе повышенного риска, – отметила спикер.

По ее словам, антиретровирус­ная терапия остается бесплатной и назначается сразу после постановки диагноза. В целом в результате принимаемых мер в Казахстане идет снижение таких показателей, как смертность от СПИДа, заболеваемость на 100 тыс. населения. Как говорят специалисты, наша страна находится в концентрированной стадии ВИЧ-инфекции с распространенностью 0,3% населения в возрастной группе 15–49 лет при среднемировом показателе 0,7%.

Директор офиса ЮНЭЙДС в Казахстане Элеонора Гвоздева подчеркнула, что 94% финансирования программ по ВИЧ обеспечивается в республике за счет национального бюджета. И это самый высокий показатель в Центральной Азии. Количество НПО, работающих через механизм социального заказа, выросло с 7 до 18, а финансирование из местных бюджетов возросло вдвое, что свидетельствует о доверии государства к сообществам и эффективности совместной работы.

Вместе с тем президент Казахстанского союза людей, живущих с ВИЧ, Нурали Аманжолов призвал журналистов говорить о ВИЧ корректно и подчеркнул: нет групп риска – есть рискованное поведение, чаще всего среди молодежи.

Салават Кобжалелов, живущий с ВИЧ уже около 15 лет и работающий равным консультантом, рассказал о своей работе в ОФ «Реванш».

– Когда человек только узнает о диагнозе, ему кажется, что жизнь закончилась. Я знаю это по себе. Поэтому первым делом говорю, сколько лет сам живу с ВИЧ. Это сразу облегчает состояние собеседника: он понимает, что жить можно долго, полноценно и счастливо, – сказал консультант. – Очень важно не замыкаться, а искать поддержку у сообщества, специалистов, друзей, близких. Мы объясняем, что главное – вовремя начать терапию и не прекращать ее.

К счастью, медицина не стоит на месте. Раньше мне приходилось принимать целую горсть таблеток, что вызывало побочные эффекты. Сейчас – одна таблетка в день, она гораздо эффективнее и переносится намного легче. Отрадно, что информации в обществе стало больше, а страха меньше. Люди спокойнее относятся к ВИЧ, понимая, что вирус не передается бытовым или воздушно-капельным путем, – заключил Салават Кобжалелов.