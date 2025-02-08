Казахстан все больше узнают в мире как страну талантливых и трудолюбивых людей – Президент

Президент
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По словам Главы государства, в стране немало квалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям: учителей, врачей, ученых, инженеров, рабочих и других. Молодежь Казахстана ярко проявляет себя и в креативной индустрии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Благодаря успехам наших граждан Казахстан все больше узнают в мире как страну талантливых и трудолюбивых людей. Государство будет всячески содействовать развитию креативной индустрии. Сейчас создается специальный фонд, который займется системной поддержкой проектов по литературе, музыке, кино, сериалам и компьютерным играм. Для молодежи это еще один мощный ресурс для самореализации. Очень важно честно трудиться и зарабатывать, то есть быть ответственным гражданином. Нынешний год объявлен Годом рабочих профессий. Мы принимаем меры для повышения статуса человека труда в обществе. Приоритетной задачей является формирование культа труда. Любой труд – в почете, особенно большого уважения заслуживает наша молодежь, выбравшая рабочие профессии, – заявил Президент.

Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев отметил, что трудиться во имя процветания государства – наш долг. Он выразил уверенность в том, что благодаря прочному единству и неиссякаемой энергии нашей молодежи общими силами будет построен Справедливый Казахстан.

На форуме выступили руководитель алматинского кампуса молодежного движения «Жаңа адамдар» Владимир Изюмников, пресс-секретарь движения Алпамыс Абилов, руководитель гражданской кампании «Тұмар» Галия Тузен, руководитель гражданской кампании «Халық қаһары» Алихан Сарсенов, руководитель гражданской кампании Antitrash Бауыржан Аманов, которые высказались в поддержку реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

#Касым-Жомарт Токаев #молодежь #идеология

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