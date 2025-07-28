Ограничение распространяется на все виды транспорта и будет действовать в течение шести месяцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 26 июля в Казахстане вступил в силу временный запрет на вывоз за пределы страны железа и нелегированной стали в слитках и других первичных формах (за исключением железа товарной позиции 7203), а также полуфабрикатов из железа или нелегированной стали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «ПАРАГРАФ»

Мера направлена на обеспечение внутренней потребности отечественных предприятий и стабилизацию цен на металлургическую продукцию на внутреннем рынке.

Запрет введён в рамках политики по поддержке промышленности и развитию перерабатывающего сектора.

Ранее аналогичные ограничения вводились на вывоз ломов черных и цветных металлов, а также отдельных видов сырья, необходимых для металлургической отрасли.