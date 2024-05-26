Казахстан завершил председательство в конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности

Фото: МИД РК

Международная конференция по ядерной физической безопасности под эгидой МАГАТЭ (ICONS-2024), начавшаяся 20 мая под председательством Казахстана и Австралии, завершила свою работу.

Министерский сегмент конференции провели вице-министр энергетики Республики Казахстан Сунгат Есимханов и заместитель министра иностранных дел Австралии Тим Уотсс.

На данной авторитетной площадке министры, старшие должностные лица и признанные эксперты в сфере ядерной физической безопасности раз в четыре года комплексно обсуждают будущие перспективы развития ядерной безопасности во всем мире, обмениваются передовым опытом и намечают планы по взаимовыгодному международному сотрудничеству.

В нынешней конференции приняли участие главы министерств иностранных дел, энергетики, внутренних дел и других профильных ведомств из 130 стран мира.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил Казахстан и Австралию за высокий уровень подготовки Министерского сегмента и усилия по выработке итогового документа конференции.

Постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди выразил признательность государствам-участникам МАГАТЭ за активное и конструктивное участие в работе конференции. Он особо подчеркнул важность конференции ICONS-2024 для расширения партнёрства по предотвращению незаконного оборота ядерного материала и технологий, универсализации основополагающих конвенций в сфере ядерной физической безопасности и усиления роли Агентства в данном направлении.

Тлеуберди подтвердил твёрдую приверженность Казахстана международным принципам Устава ООН и МАГАТЭ, в том числе проинформировав об усилиях по обеспечению гендерного равенства в области атомной энергетики страны. Глава дипмиссии также поделился мнением о законодательных реформах по ужесточению наказания за насилия против женщин и детей в Казахстане. Примечательно, что на полях ICONS-2024 Казахстан и Австралия организовали совместный сайд-ивент, посвящённый продвижению гендерного равенства и роли женщин в атомной индустрии. Управляющий директор НАК «Казатомпром» Алия Акжолова и руководитель Учебного центра по ядерной безопасности Института ядерной физики Наталья Измайлова презентовали вклад казахстанских женщин в развитии атомной отрасли Казахстана.

Особый интерес участников конференции вызвал казахстанский сайд-ивент о развитии ядерной криминалистики Казахстана, а также национальный стенд в выставочной зоне МАГАТЭ. Директор Департамента ядерной физической безопасности МАГАТЭ Елена Буглова отметила лидирующую роль Казахстана в регионе в сфере ядерной криминалистики и выразила заинтересованность Агентства по дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам конференции было принято совместное заявление сопредседателей – Казахстана и Австралии, к которому присоединились большинство стран-участников конференции ICONS-2024.