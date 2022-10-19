Общество

Казахстан завоевал первую медаль на мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. «Бронза» в компетенции «Web-разработка» – у павлодарки Дины Афанасьевой

Екатерина Бескорсая

«Бронза» на вес золота

Это мировое первенство для студентов колледжей должно было состояться в Шанхае, но из-за ковидных ограничений все переиграли. В итоге WorldSkills Competition 2022 Speicial Edition проходит в 16 городах 10 стран и продлится до 28 ноября. На этот раз казахстанцы участвуют в борьбе за звание сильнейших по 30 компетенциям.

Отличная новость пришла из южнокорейского города Коян – это пригород Сеула, где встретились сильнейшие участники по пяти компетенциям: разработка мобильных приложений, IT-решения для бизнеса, web-разработка, сетевое и системное администрирование, 3D-моделирование для компьютерных игр. Выпускница Павлодарского колледжа информационных технологий Дина Афанасьева заняла третье место, в плотной борьбе уступив представителю Кореи с 757 баллами и участнику из Венгрии (750 баллов). Казахстанка же набрала 745 баллов, разделив третье место с представителем Китая.

– Это было сложное соревнование, готовилась к нему не один год, – поделилась пережитым Дина Афанасьева. – Хочу сказать огромное спасибо своему эксперту и тренеру Айжан Оразбековне Зиядановой за подготовку и старания, а также родным за поддержку в непростые моменты.

Руководитель национальной сборной, выехавшей в Южную Корею, директор Павлодарского колледжа информационных технологий Серик Джартыбаев пояснил, что в этом году на первенстве почти все призовые мес­та достались представителям Китая, Японии, Индии, Кореи, в Европу отправились только три медали – в Венгрию и Германию.

– Были опытные страны, которые не получили ни одной медали. Дина завоевала «бронзу» для Казахстана, прославив родную страну на столь высоком уровне, – говорит Серик Джартыбаев. – Соревнования для наших ребят были действительно непростыми. Работали в жестких условиях. К примеру, каждый день вставали в шесть утра, по нашему времени это три часа ночи. Были заняты до вечера, эксперты выходили из конкурсных залов и в полночь. Но зато какой опыт получили! В компетенции «Web-разработка» борьба было особенно жесткой – и это видно по небольшой разнице баллов, при том что у Дины было 24 соперника.

Ранее 22-летняя павлодарка уже поднималась на пьедестал почета престижных соревнований. В 2020-м она стала победителем национального конкурса WorldSkills Kazakhstan. В прошлом году в Австрии вошла в тройку лучших на европейском чемпио­нате Euroskills Graz опять же по компетенции «Web-разработка».

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