Казахстанец возглавил рейтинг бойцов UFC

Лидером рейтинга со 100-процентным показателем стал Шавкат Рахмонов

Фото: fight.ru

Твиттер-аккаунт The People’s MMA представил рейтинг бойцов из топ-15 полусреднего веса UFC с наивысшим процентом досрочных побед, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Лидером рейтинга со 100-процентным показателем стал казахстанец Шавкат Рахмонов: "Номад" провел в UFC 5 боев и во всех пяти выиграл досрочно.

В топ-3 лучших финишеров также вошли бразилец Висенте Люке (86%) и американец Кевин Холланд (84%).

Тройку "лузеров" составили американцы Шон Брэди (47%), Нил Мэгни (39%) и Белал Мухаммад (26%).

Напомним, свой следующий бой Рахмонов (17-0) проведет 16 декабря (утром 17 декабря по времени Астаны) в рамках турнира UFC 296, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперником казахстанца будет американский боец Стивен Томпсон (17-6-1).

Рахмонов занимает пятое место в рейтинге полусредневесов UFC, а Томпсон располагается строчкой ниже.