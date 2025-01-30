Казахстанец завоевал «серебро» на Кубке мира по пара биатлону

Сегодня на этапе Кубка мира по парабиатлону в Валь-ди-Фьемме (Италия) казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке (Men’s Sprint Pursuit Sitting), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры