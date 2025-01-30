Казахстанец завоевал «серебро» на Кубке мира по пара биатлону
34
Сегодня на этапе Кубка мира по парабиатлону в Валь-ди-Фьемме (Италия) казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке (Men’s Sprint Pursuit Sitting), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры
Результаты:
Дерек Заплотинский (Канада) – 11:42.3
Ербол Хамитов (Казахстан) – +7.7 сек.
Лю Цзысюй (Китай) – +28.8 сек.
Ранее мы писали о казахстанце, который вошел в ТОП-100 юниорского мирового рейтинга. 16-летний Дамир Жалгасбай продолжает стремительное восхождение в рейтинге ITF среди игроков до 18 лет.