Из более четырехсот кандидатов Айгерим Алтынбек вошла в число 12 лучших исполнителей по результатам предварительного этапа

Фото: Минкультуры

Казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек пройдет стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства - Академии театра «Ла Скала», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

На предварительном этапе, проходившем в формате анализа видеозаписей, приняли участие более четырехсот кандидатов, отобраны 12 лучших исполнителей, в число которых вошла Айгерим Алтынбек.

Оперная певица Айгерим Алтынбек — лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов. Ранее она вошла в число победителей конкурса оперного пения в Италии, приуроченного к 100-летию со дня рождения Джакомо Пуччини, заняла третье место на международном конкурсе оперного пения имени Николая Гяурова в Модене (Италия), была удостоена специальной награды имени выдающейся итальянской оперной певицы Миреллы Френи.

Также Айгерим заняла второе место на международном вокальном конкурсе имени Ренаты Тебальди, в котором участвовали 470 участников со всего мира.

25 июня в Астане состоится концерт всемирно известного певца Хосе Каррераса. Дебютанткой этого концерта будет Айгерим Алтынбек. В программе концерта прозвучат мировые оперные арии и популярные вокальные дуэты.

27–28 июня Айгерим Алтынбек выступит в городе Неаполь (Италия) на юбилейном концерте Андреа Бочелли, где будет петь в дуэте с легендарным тенором.