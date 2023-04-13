Казахстанка Жамиля Бакбергенова стала трехкратной чемпионкой Азии по борьбе

Казахстан выиграл третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook министра культуры и спорта Асхата Оралова.

Фото с Facebook-страницы А. Оралова

«В женских соревнованиях Жамиля Бакбергенова, выступающая в весе до 72 кг, одолела японку Сумире Ниикуру и завоевала золотую награду континентального первенства, проходящего в Астане. Счет финальной схватки – 5:1 в пользу нашей спортсменки, ставшей таким образом трехкратной чемпионкой Азии!» – поделился Оралов.

Это третья медаль высшей пробы для наших борцов на этом турнире. Ранее чемпионами Азии стали Эльмира Сыздыкова и борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов.