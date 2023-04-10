Казахстан завоевал первое "золото" на чемпионате Азии по борьбе

Ибрагим Магомадов в весовой категории 72 кг победил иранца Саджеда Али Именталабфумани со счетом 5:2.

Фото: prosports.kz

Казахстанский спортсмен Ибрагим Магомадов, выступающий в категории греко-римской борьбы в весе до 72 килограммов, завоевал «золото» домашнего чемпионата Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Prosports.kz.

В финальной схватке казахстанец победил иранского спортсмена Саджеда Али Именталабфумани со счетом 5:2 и стал первым чемпионом Азии из Казахстана в этом году.

Отмечается, что также сегодня Нурсултан Турсынов добыл и первое «серебро» для Казахстана.

В общем зачете у казахстанцев 5 медалей: 1 золотая, 1 серебряная и 3 «бронзы».

В первый день соревнований третьи места заняли: Амангали Бекболатов (до 55 килограммов), Мухамедали Мамырбек (до 63 килограммов) и Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов).

Напомним, сегодня в Астане открылся чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. В турнире принимают участие около 400 спортсменов из 22 стран, включая Казахстан, Китай, Японию, Индию, Монголию, Иран, Южную Корею. Ранее была опубликована программа соревнований.