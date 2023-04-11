Казахстан завоевал второе "золото" на чемпионате Азии по борьбе

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz .

Фото: olympic.kz

В финале весовой категории до 76 килограммов ей противостояла Айпери Медеткызы (Кыргызстан). Схватка завершилась победой казахстанки.

Данная медаль стала для команды Казахстана по женской борьбе первой золотой на ЧА.

Кроме того, свои схватки за бронзовые медали выиграли Марина Седнева (до 55 килограммов) и Елена Шалыгина (до 68 килограммов).

Накануне казахстанский спортсмен Ибрагим Магомадов, выступающий в категории греко-римской борьбы в весе до 72 килограммов, завоевал первое «золото» домашнего чемпионата Азии.

Напомним, вчера в Астане открылся чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. В турнире принимают участие около 400 спортсменов из 22 стран, включая Казахстан, Китай, Японию, Индию, Монголию, Иран, Южную Корею. Ранее была опубликована программа соревнований.