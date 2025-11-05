Казахстанская делегация приняла участие во Всемирном саммите по социальному развитию в Катаре

Правительство
115
Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстан представил приоритеты в области социальной политики и международного сотрудничества на Втором Всемирном саммите по социальному развитию в Дохе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: пресс-служба Правительства

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК Галымжаном Койшыбаевым приняла участие во Втором Всемирном саммите по социальному развитию, состоявшемся в столице Государства Катар – Дохе.

В мероприятии участвовали 180 представителей высокого уровня, среди которых главы государств и правительств, министры, представители международных организаций. К работе саммита также присоединились академические и деловые круги, неправительственные организации. Основной целью саммита стало обсуждение и разработка стратегий по решению глобальных социальных проблем, а также по укреплению мер социальной устойчивости, обеспечению инклюзивного экономического роста и достижению целей устойчивого развития ООН.

В своем выступлении на пленарном заседании глава казахстанской делегации подчеркнул, что социальное развитие является фундаментом устойчивого и справедливого мира. Он отметил, что под руководством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в стране реализуется широкий спектр политических и экономических реформ, направленных на повышение благосостояния граждан, обеспечение равных возможностей и укрепление социальной справедливости.

Заместитель Премьер-министра, выделив региональное лидерство Казахстана в сфере использования новых технологий, поделился приоритетами нашей страны в сфере инноваций и цифровизации для поддержания ее экономического роста и повышения качества жизни граждан.

Галымжан Койшыбаев подтвердил приверженность Республики Казахстан целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, международному сотрудничеству и построению будущего, основанного на справедливости и человеческом достоинстве.

На полях саммита состоялись двусторонние переговоры с премьер-министром – министром иностранных дел государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. В ходе беседы стороны подчеркнули стратегический характер казахстанско-катарских отношений и обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая реализацию совместных инвестиционных проектов в области энергетики, телекоммуникаций и другие. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Катар в феврале 2024 года.

В рамках визита Галымжан Койшыбаев провел встречу с министром связи и информационных технологий Катара Мухаммедом бен Али Аль-Манайи, в ходе которой были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере цифровизации, телекоммуникационной инфраструктуры, а также обмена опытом в области электронного правительства.

Катарской стороне были также представлены реализуемые проекты в области искусственного интеллекта. По итогам встречи стороны договорились усилить взаимодействие в данном направлении.

Кроме того, глава казахстанской делегации провел рабочие переговоры с председателем компании Power International Holding Муатазом Аль-Хаятом, в ходе которых были предметно рассмотрены вопросы реализации проектов холдинга в Казахстане, а также дальнейшего расширения сотрудничества.

#делегация #Правительство #саммит #Катар #соцразвитие

