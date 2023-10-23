Казахстанская команда по робототехнике лучшая в мире

Общество
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Айгуль Турысбекова

Казахстанская команда второй раз победила на чемпионате мира по робототехнике First global challenge, прошедшем в Сингапуре.

Казахстанские школьники добились рекордных результатов в номинации Grand challenge award. Этой победой сборная страны еще раз подтвердила свой чемпионский титул, завоеванный в прошлом году в Женеве. В ее состав вошли ученики НИШ физико-математического направления Алматы: Нурислам Тургынбай, Нурсултан Джанзаков, Сергей Гапонов, Дамели Шаймерденова и Иманали Коксал. Тренеры – Нур­дау­лет Досмагамбет, Бекзат Инкаров.

– Выбору лучшей команды страны предшествовали большие отборочные соревнования, что позволило найти самых-самых. Из более чем 3 000 школьников мы «собрали» великолепную пятерку, которая и защитила честь страны на этих престижных соревнованиях, – рассказывает Нурдаулет Досмагамбет.

Тема нынешнего чемпионата – извлечение энергии из водорода с помощью воды, то есть ребята должны были хорошо знать и химию. Кто быст­рее и качественнее это сделает, тот и выигрывает. Наша команда показала лучший результат за пять соревновательных дней.

Рассуждая о секретах успеха нашей сборной, Нурдаулет Досмагамбет отметил, что робототехника становится в нашей стране трендом и приобретает черты национального движения. В Казахстане имеется большой потенциал в небольших городах, поселках и аулах. Отрадно, что государство прилагает все усилия, чтобы кабинеты по робототехнике открывались в каждой школе. Не менее важно, что робототехника вызывает большой интерес у учеников, так как позволяет им на практике понять такие сложные предметы, как математика и физика. Суть в том, что они «прокачивают» свои академичес­кие навыки.

Что же должен сделать тренерский штаб для удержания лидерских позиций? Нурдаулет Досмагамбет отметил, что, как и ранее, они будут охватывать большой круг учеников со всей страны. Идея состоит в том, чтобы за счет качественной конкуренции создать сильную внутреннюю базу и затем сформировать наилучшую команду.

– Если в прошлом году мы отбирали среди 25 лучших команд, в этом – среди 50. На следующий год планируем участие 75 команд, будем количественно и качественно улучшать свои показатели. Мы понимаем, что наши конкуренты не стоят на месте и их поддерживают на страновом уровне. К примеру, на прошлом чемпионате для команды Боливии игровые элемен­ты для роботов доставляли на военно-транспортном самолете. Сейчас коман­да этой страны очень хорошо себя показала. Латинская Америка быстро прогрессирует, у материкового Китая и Гонконга всегда хорошие результаты. Мы полагаем, одним из факторов успеха нашей коман­ды является ее благородный дух. Мы тесно взаимодействуем с нашими соперниками и где-то помогаем им, но в то же время не забываем о своих задачах и целях, – подчеркнул тренер Нурдаулет Досмагамбет.

#казахстан #чемпионат мира #робототехника #First Global Challenge

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