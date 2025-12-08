Казахстанские артисты покорили сцену Королевского оперного театра Маската

Дана Аменова
специальный корреспондент

Зрители из Омана и зарубежные гости высоко оценили постановку с участием гастролирующих артистов «Астана Опера»

Фото: пресс-служба театра

Королевский оперный театр Маската стал одной из главных культурных площадок, где ярко прозвучало искусство Казахстана. По специальному приглашению оманской стороны труппа «Астана Опера» представила балет Ролана Пети «Коппелия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

В течение двух дней спектакль посетили более двух тысяч зрителей. Под управлением маэстро Руслана Баймурзина оркестр создал выразительную музыкальную атмосферу, подчеркивающую драматургию постановки.

Зрители из Омана и зарубежные гости высоко оценили работу казахстанской труппы. Многие отмечали чистоту исполнения, выразительность артистов и органичность ансамбля. По словам одной из посетительниц из Маската, выступление отличалось «редкой пластичностью и высоким профессионализмом», а исполнение ведущих солистов «создавало на сцене ощущение абсолютной гармонии».

Значительный вклад в подготовку гастролей и художественный результат внесла художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова. Благодаря системной работе педагогов и репетиторов «Астана Опера» формирует собственный характер исполнительской школы и последовательный репертуарный подход.

#театр #балет #артисты #Астана Опера #МКИ #«Коппелия»

