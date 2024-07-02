Три тысячи зрителей собрало выступление артистов «Астана Опера» в Словении

На 72-м международном летнем фестивале в Любляне балетная труппа выступила с постановкой «Спартак», сообщает Kazpravda.kz
По информации Минкультуры, на сцене трехтысячного зала культурного центра «Цанкарьев дом» героев спектакля представили заслуженные деятели Казахстана Бактияр Адамжан, Мадина Унербаева, Айгерим Бекетаева. Арман Уразов воплотил образ Красса, а Серик Накыспеков — Гладиатора.
Постановку сопровождал Словенский филармонический оркестр и женский хор под руководством заслуженного деятеля Казахстана, дирижера театра «Астана Опера» Абзала Мухитдина.
Как отмечается, международный летний фестиваль в Любляне является одним из самых престижных культурных событий в Европе, ежегодно привлекая выдающихся артистов и коллективы со всего мира. Сегодня состоится второе и заключительное выступление балетной труппы «Астана Опера» на этом фестивале, завершающее XI театральный сезон театра.
В Минкультуры подчеркнули, что это не первый успешный европейский тур казахстанского коллектива. Ранее артисты «Астана Опера» с успехом выступали на сценах Италии, Испании и других стран.
Художественный руководитель балетной труппы, заслуженная артистка Казахстана Алтынай Асылмуратова отмечает высокий уровень подготовки представленных программ.