Три тысячи зрителей собрало выступление артистов «Астана Опера» в Словении

На 72-м международном летнем фестивале в Любляне балетная труппа выступила с постановкой «Спартак», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По информации Минкультуры, на сцене трехтысячного зала культурного центра «Цанкарьев дом» героев спектакля представили заслуженные деятели Казахстана Бактияр Адамжан, Мадина Унербаева, Айгерим Бекетаева. Арман Уразов воплотил образ Красса, а Серик Накыспеков — Гладиатора.

Постановку сопровождал Словенский филармонический оркестр и женский хор под руководством заслуженного деятеля Казахстана, дирижера театра «Астана Опера» Абзала Мухитдина.

Как отмечается, международный летний фестиваль в Любляне является одним из самых престижных культурных событий в Европе, ежегодно привлекая выдающихся артистов и коллективы со всего мира. Сегодня состоится второе и заключительное выступление балетной труппы «Астана Опера» на этом фестивале, завершающее XI театральный сезон театра.

В Минкультуры подчеркнули, что это не первый успешный европейский тур казахстанского коллектива. Ранее артисты «Астана Опера» с успехом выступали на сценах Италии, Испании и других стран.

Художественный руководитель балетной труппы, заслуженная артистка Казахстана Алтынай Асылмуратова отмечает высокий уровень подготовки представленных программ.