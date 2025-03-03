Казахстанские борцы завоевали восемь медалей на турнире в Албании

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Единственное «золото» в копилку национальной сборной принесла Жамиля Бакбергенова

Фото: НОК РК

В Тиране завершился крупный международный турнир по видам борьбы, сообщает Kazpravda.kz 

По данным НОК, результатом выступления сборной Казахстана стали восемь медалей. Единственное «золото»  завоевала Жамиля Бакбергенова (до 72 килограммов). Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов) в женской борьбе поднялась на третью ступень пьедестала.

В греко-римской борьбе Ерасыл Мамырбеков, Ерсин Абыйр (до 55 килограммов) и Багдат Сабаз (до 67 килограммов) стали третьими.

Вольники также принесли команде три награды. Болат Сакаев (до 86 килограммов) финишировал вторым, а Мухамед Балгабай (до 61 килограмма) и Рустам Мырзагалиев (до 86 килограммов) - третьими. 

Напомним, 13 медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по пулевой стрельбе в Таиланде. 

#турнир #Албания #борцы #медали #НОК

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