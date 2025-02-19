Сколько медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по пулевой стрельбе в Таиланде

Всего за несколько дней до завершения турнира в активе наших стрелков 13 наград, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В Бангкоке в эти дни проходит Кубок Азии по пулевой стрельбе. На сегодня команда Казахстана завоевала шесть золотых медалей.

Всего за несколько дней до завершения турнира в активе наших стрелков 13 наград.

«Золото» взяли Елизавета Безрукова, Константин Малиновский (пневматическая винтовка, смешанные команды), Ислам Сатпаев, Никита Шахторин, Константин Малиновский (пневматическая виновтка, командные соревнования), Юрий Юрков (пневматическая винтовка, 50 метров, положение лежа), Никита Шахторин, Константин Малиновский, Юрий Юрков (пневматическая винтовка, 50 метров, командные соревнования, положение лежа), Константин Малиновский (пневматическая винтовка, 50 метров, три положения), Юрий Юрков, Никита Шахторин, Константин Малиновский (пневматическая винтовка, 50 метров, три положения).

На втором месте расположились Ирина Юнусметова, Ольга Аксенова, Валерия Попелова (пневматический пистолет, командные соревнования), Валерий Рахимжан (пневматический пистолет), Ислам Сатпаев (пневматическая винтовка, 10 метров), Никита Чирюкин (скорострельный пистолет), Юрий Юрков (пневматическая винтовка, 50 метров, три положения).

Третьими стали Александра Ле (пневматическая винтовка, 10 метров), Никита Шахторин (пневматическая винтовка, 50 метров, положение лёжа).

В НОК добавили, что соревнования в Бангкоке продолжаются. Медали разыгрываются и в других возрастных категориях.

Кубок Азии завершится 22 февраля.

Напомним, Национальный Олимпийский комитет Казахстана получил официальное приглашение на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.