Сборная Казахстана по стрельбе из лука вернулась домой со второго этапа Кубка Азии, который прошел в Сингапуре с 15 по 20 июня 2025 года, передает Kazpravda.kz
Казахстанцы завоевали две золотые и одну бронзовую медали.
Чемпионами этапа стала мужская сборная Казахстана в стрельбе из блочного лука в командных соревнованиях. Честь страны защищали Андрей Тютюн, Муса Дильмухамет и Бунед Мирзаметов.
Андрей Тютюн в паре с Адель Жексенбиновой также стал победителем в соревновании смешанных пар (миксте).
Бронзовую медаль выиграли казахстанские девушки в командном турнире. Награды получили Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова и Виктория Лян.
Казахстанских лучников во главе с президентом Национальной Федерации стрельбы из лука РК Азаматом Усимбековым принял министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов. Он поздравил спортсменов с историческим результатом и пожелал дальнейших успехов.
Азамат Усимбеков поблагодарил министра за поддержку.
“Это очень важная победа для казахстанской стрельбы из лука и результат тщательной подготовки всей нашей команды. То, что нас принял министр - знак уважения и поддержки лучников, это даст дальнейший толчок к развитию нашего вида спорта в стране. Для нас это большая честь” - сказал Азамат Усимбеков.
Азамат Усимбеков был избран президентом Национальной Федерации стрельбы из лука в апреле 2025 года.