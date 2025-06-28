Казахстанские лучники встретились с министром туризма и спорта после успеха на Кубке Азии

Спорт
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Сборная Казахстана по стрельбе из лука вернулась домой со второго этапа Кубка Азии, который прошел в Сингапуре с 15 по 20 июня 2025 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

 

Казахстанцы завоевали две золотые и одну бронзовую медали. 

Чемпионами этапа стала мужская сборная Казахстана в стрельбе из блочного лука в командных соревнованиях. Честь страны защищали Андрей Тютюн, Муса Дильмухамет и Бунед Мирзаметов.

Андрей Тютюн в паре с Адель Жексенбиновой также стал победителем в соревновании смешанных пар (миксте).
Бронзовую медаль выиграли казахстанские девушки в командном турнире. Награды получили Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова и Виктория Лян.

Казахстанских лучников во главе с президентом Национальной Федерации стрельбы из лука РК Азаматом Усимбековым принял министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов. Он поздравил спортсменов с историческим результатом и пожелал дальнейших успехов.

Азамат Усимбеков поблагодарил министра за поддержку.

“Это очень важная победа для казахстанской стрельбы из лука и результат тщательной подготовки всей нашей команды. То, что нас принял министр - знак уважения и поддержки лучников, это даст дальнейший толчок к развитию нашего вида спорта в стране. Для нас это большая честь” - сказал Азамат Усимбеков. 

Азамат Усимбеков был избран президентом Национальной Федерации стрельбы из лука в апреле 2025 года.
 

#Спорт

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