Казахстанские миротворцы выехали в Ливан

Десятый по счету миротворческий контингент вылетел из Алматы на смену военнослужащим, завершившим шестимесячное прохождение службы в рамках миссии «Временные силы ООН в Ливане», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК.

Фото: пресс-служба МО РК

Шестеро военнослужащих прошли тщательный отбор, в ходе которого учитывалось профессиональные качества миротворца, морально-психологический статус, физическая подготовленность, владение иностранным языком.

"Подразделение, убывающее в Ливан, прошло качественную подготовку, уверен, что мы на должном уровне выполним возложенные задачи в рамках миссии. В течение следующего полугода военнослужащие будут нести службу в составе индийского миротворческого батальона. Профессионализм наших военнослужащих не раз отмечало командование миссии, а также представители Вооруженных сил Ливана, с которыми проводится совместное патрулирование", – пояснил командир миротворческого контингента майор Жасулан Есмамбетов.

По его словам, казахстанские военнослужащие участвуют в миротворческих миссиях по всему миру. Ротация миротворцев в Ливане обеспечивает непрерывность и эффективность процесса.

Эта практика позволяет Казахстану продолжать свой вклад в усилия по поддержанию мира и безопасности в мире, заключили в МО РК.

В мае в Алматы прибыли военнослужащие, завершившие очередную миссию в ближневосточной стране.