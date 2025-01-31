Казахстанские продтовары должны занимать не менее 50% полок – Минторговли

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Про словам министра торговли, данные требования торговыми сетями исполняются

Фото: Минторговли

Минторговли заверило, что крупные торговые сети Алматы имеют достаточное количество овощей, что стало возможным благодаря прямым закупкам у казахстанских фермеров, передает Kazpravda.kz

Только на складе одной из торговых сетей города хранится более 500 тонн овощей, а в одном из магазинов этой сети – 7,5 тонн.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев посетил крупные торговые сети города, где встретился с представителями торговых субъектов и обсудил важность увеличения доли отечественной продукции на полках магазинов. Он подчеркнул, что казахстанская продукция составляет значительную часть от общего ассортимента торговых сетей Алматы, причем социально значимые товары, такие как молочная продукция, занимают особенно высокую долю. Например, на полках магазинов Алматы 97% молочных товаров произведено в Казахстане.

«Мы активно работаем с казахстанскими фермерами и производителями, чтобы обеспечить их продукцией наши торговые сети. Почти все овощи в крупных торговых сетях – это продукция казахстанских фермеров. Важным шагом также является увеличение доли других социально значимых продуктов, таких как мясо птицы и растительные масла, произведенные в нашей стране», – отметил министр.

Для дальнейшей поддержки отечественных производителей министр рассказал о ряде уже установленных обязательств. Как известно, это наличие специальных вывесок «Сделано в Казахстане». Важным инструментом для поддержки отечественных производителей стало законодательное наделение министерства функцией господдержки субъектов внутренней торговли. Эта мера позволяет торговым объектам, получившим меры господдержки, брать на себя встречные обязательства по расширению полочного пространства на 20%.

Теперь не менее 50% полок должно быть заполнено казахстанской продовольственной продукцией, а не менее 20% – непродовольственными товарами, которые также должны быть размещены в визуально и физически доступных местах.

«Мы усилили требования к качеству и выкладке товаров, чтобы исключить потребительский обман. Например, товары должны быть размещены согласно принципу товарного соседства: молоко не должно находиться рядом с молочными напитками, а масло – со спредом», – добавил Арман Шаккалиев.

Министр также предложил организовать выставки товаров отечественных производителей в торговых центрах Алматы, чтобы привлечь внимание потребителей к качественной и доступной казахстанской продукции. В Алматы функционируют 11 крупных торговых сетей и более 3500 магазинов у дома, и эти инициативы помогут увеличить доступность продукции местных производителей на полках магазинов.

#фермеры #товаропроизводители #торговые сети

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