Казахстанские школьники завоевали первое общекомандное место на ЧМ по тогызкумалаку

В Казахстане впервые прошел чемпионат мира по тогызкумалаку среди школьников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.
В Алматы прошел первый в истории чемпионат мира по тогызкумалаку среди школьников (U-15, U-17).
По итогам четырех соревновательных дней выявлены лучшие в дисциплинах «рапид» и «блиц».
Команда Казахстана заняла первое общекомандное место, завоевав 8 золотых наград.
В мировом первенстве среди школьников приняли участие свыше 200 игроков из 17 стран мира: Чехия, Монголия, Турция, Бангладеш, Испания, Колумбия, Пакистан, Венгрия, Узбекистан и других.
Общий призовой фонд турнира составил 8 млн тенге.
По итогам чемпионата мира в рапиде победителями стали:
U-15
Мальчики
1. Махмутжан Азимхан (Казахстан);
2. Лес Зауытбек (Казахстан);
3. Нурел Султашев (Кыргызстан);
3. Орландо Гвидо Вергель Бенитес (Колумбия).
Девочки
1. Айдана Молдабек (Казахстан);
2. Бахииана Тургуналиева (Кыргызстан);
3. Еркежан Асанкулова (Казахстан);
3. Мадина Ескаир (Казахстан).
U-17
Мальчики
1. Ернур Батыр (Казахстан);
2. Надир Ахметов (Казахстан);
3. Баимбет Сейдахматов (Кыргызстан);
3. Алехандро Даниэл Хирон Чилито (Колумбия).
Девочки
1. Аяна Исахан (Казахстан);
2. Балнур Тилегенова (Казахстан);
3. Айана Турганалиева (Кыргызстан);
3. Александра Жаворонкова Амиго (Испания).
В блице победителями стали:
U-15
Мальчики
1. Сапар Тамерлан (Казахстан);
2. Есентай Арсен (Казахстан);
3. Лес Зауытбек (Казахстан);
3. Махмутжан Азимхан (Казахстан).
Девочки
1. Виктория Белицкая (Казахстан);
2. Альбина Есмухан (Казахстан);
3. Назира Куатжанкызы (Казахстан);
3. Жанель Курмангалиева (Казахстан).
U-17
Мальчики
1. Адлет Бекмахан (Казахстан);
2. Айдын Жакиев (Казахстан);
3. Кайрат Турарбек (Казахстан);
3. Салахаддин Агитаев (Казахстан).
Девочки
1. Самира Оразмуханбет (Казахстан);
2. Аяна Исахан (Казахстан);
3. Айым Алибеккызы (Казахстан);
3. Акжибек Манарбеккызы (Казахстан).