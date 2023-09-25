Казахстанские школьники завоевали первое общекомандное место на ЧМ по тогызкумалаку

Спорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане впервые прошел чемпионат мира по тогызкумалаку среди школьников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

В Алматы прошел первый в истории чемпионат мира по тогызкумалаку среди школьников (U-15, U-17).

По итогам четырех соревновательных дней выявлены лучшие в дисциплинах «рапид» и «блиц».

Команда Казахстана заняла первое общекомандное место, завоевав 8 золотых наград.

В мировом первенстве среди школьников приняли участие свыше 200 игроков из 17 стран мира: Чехия, Монголия, Турция, Бангладеш, Испания, Колумбия, Пакистан, Венгрия, Узбекистан и других.

Общий призовой фонд турнира составил 8 млн тенге.

По итогам чемпионата мира в рапиде победителями стали:

U-15

Мальчики

1. Махмутжан Азимхан (Казахстан);

2. Лес Зауытбек (Казахстан);

3. Нурел Султашев (Кыргызстан);

3. Орландо Гвидо Вергель Бенитес (Колумбия).

Девочки

1. Айдана Молдабек (Казахстан);

2. Бахииана Тургуналиева (Кыргызстан);

3. Еркежан Асанкулова (Казахстан);

3. Мадина Ескаир (Казахстан).

U-17

Мальчики

1. Ернур Батыр (Казахстан);

2. Надир Ахметов (Казахстан);

3. Баимбет Сейдахматов (Кыргызстан);

3. Алехандро Даниэл Хирон Чилито (Колумбия).

Девочки

1. Аяна Исахан (Казахстан);

2. Балнур Тилегенова (Казахстан);

3. Айана Турганалиева (Кыргызстан);

3. Александра Жаворонкова Амиго (Испания).

 

В блице победителями стали:

U-15

Мальчики

1. Сапар Тамерлан (Казахстан);

2. Есентай Арсен (Казахстан);

3. Лес Зауытбек (Казахстан);

3. Махмутжан Азимхан (Казахстан).

Девочки

1. Виктория Белицкая (Казахстан);

2. Альбина Есмухан (Казахстан);

3. Назира Куатжанкызы (Казахстан);

3. Жанель Курмангалиева (Казахстан).

U-17

Мальчики

1. Адлет Бекмахан (Казахстан);

2. Айдын Жакиев (Казахстан);

3. Кайрат Турарбек (Казахстан);

3. Салахаддин Агитаев (Казахстан).

Девочки

1. Самира Оразмуханбет (Казахстан);

2. Аяна Исахан (Казахстан);

3. Айым Алибеккызы (Казахстан);

3. Акжибек Манарбеккызы (Казахстан).

 

#Спорт #Алматы #победа #школьники #Минпросвещения #игра #тогызкумалак

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