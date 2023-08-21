Чемпионат мира по тогызкумалаку пройдет в Алматы

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы пройдет чемпионат мира по тогызкумалаку. Об этом на площадке СЦК сообщил президент Алматинской федерации тогызкумалака Аким Турсун, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК.



С 21 по 24 сентября в Алматы пройдет чемпионат мира по тогызкумалаку. В нем примут участие юноши и девушки до 15 и до 17 лет по дисциплинам "рапид" и "блиц" более чем из 20 стран мира.



Также, добавил Аким Турсун, 9 сентября, в День тогызкумалака, запланировано масштабное мероприятие по популяризации этой национальной игры, которое может попасть в Книгу рекордов. Более 3 тысяч детей будут играть под открытым небом в тогызкумалак.

Напомним, в Астане с 4 по 10 сентября пройдет VI фестиваль национальных видов спорта.