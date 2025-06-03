Казахстанские судьи будут работать на ЧМ-2025 по видам борьбы

Спорт
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Это Игорь Лигай и Ерик Жумабеков

Фото: НОК РК

Объединенный мир борьбы (UWW) назначил судей на чемпионат мира-2025 в Загребе (Хорватия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В список, обнародованный организацией, вошли два арбитра из Казахстана.

Обслуживать схватки предстоящего мирового первенства будут Игорь Лигай и Ерик Жумабеков.

ЧМ пройдет с 13 по 21 сентября. 

Отметим, что в прошлом году казахстанские специалисты были приглашены для работы на Олимпийских играх в Париже. 

#Спорт #НОК

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