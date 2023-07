Наш соотечественник стал не только самым первым, но и самым молодым специалистом (Жанаю Аканову 47 лет) в СНГ и Центральной Азии, награжденным столь авторитетной наградой. Вручение ему премии им. Бонифация Лина (The Boniface J. Lin Award ) за выдающийся вклад в изучение и борьбу с диабетом в странах Азии состоялось 22 июля 2023 года на проходившем в Киото (Япония) 15-м научном съезде Азиатской ассоциации по изучению диабета (Asian Association for the Study of Diabetes).

Как сообщил Жанай Аканов, большое количество осложнений, приводящих к ранней инвалидизации, высокая смертность и дороговизна бесплатного лекарственного обеспечения заставляют врачей усиленно искать меры по профилактике, ранней диагнос­тике и достижению наиболее эффективного лечения диабета.

– В 2012 году на базе университетской клиники КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова был создан первый в РК Центр диабета, – рассказывает он. – В основу концепции лечения, применяемого в центре, лег принцип сочетания диабетического обучения и оказания специализированной медицинской помощи с использованием мультидисциплинарной группы специалистов: невропатолога, кардиолога, сосудистого хирурга и офтальмолога. Официально эта концепция была принята в Казахстане в 2013 году, и за минувшие 10 лет в стране было создано четыре региональных центра. После того как она была представлена на международных конференциях, элементы казах­станской концепции борьбы с диа­бетом стали использоваться в ряде стран Юго-Восточной Азии: Индонезии, Монголии, Вьетнаме и так далее.

Проблема сахарного диабета, по словам врача, является глобальным вызовом для мировой системы здравоохранения. Общее количество пациентов с диабетом на планете может составить в 2025 году более полумиллиарда человек. Что касается Казахстана, то сегодня на диспансерном учете с этим диагнозом состоит более 460 тыс. человек, к 2025 году, по нашим прогнозам, ожидаемое количество больных диабетом превысит полмиллиона случаев. Одна из самых главных причин появления диабета и преддиабета – чрезмерное потребление сахара, который сегодня присутствует практически во всех продуктах, включая, к примеру, даже кисло-острые соусы.