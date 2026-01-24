Казахстанский национальный павильон на BETT Show 2026 в Лондоне демонстрирует достижения отечественного образования и инноваций. В экспозиции представлены проекты ведущих казахстанских университетов в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и образовательных технологий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Фото: gov.kz

С 21 по 23 января 2026 года в выставочном центре ExCeL London прошла международная выставка образовательных технологий British Education Training and Technology Show (Bett Show). В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и руководители ведущих вузов Казахстана.

Казахстанский национальный павильон представил на крупнейшей в мире платформе EdTech отечественные разработки, отражающие динамичное развитие цифрового и инклюзивного образования. Ежегодно BETT объединяет более 30 000 руководителей образовательных учреждений, педагогов, инноваторов и инвесторов из 130 стран, выступая ключевой площадкой для обмена опытом, демонстрации передовых решений и формирования будущего образования.

Казахстан во второй раз презентует свои достижения на этой выставке. Если в прошлом году основной целью было изучение международного опыта и налаживание партнерств, то в этом году национальный павильон демонстрирует конкретные результаты цифровой трансформации университетов и технологического развития системы высшего образования страны.

Участие организовано при поддержке Министерства науки и высшего образования РК и отражает реализацию государственной политики в сфере высоких технологий, а также стратегический курс, обозначенный в Послании Президента, объявившего 2026 год «Годом цифровизации и искусственного интеллекта» в Казахстане.

Ключевые проекты казахстанских ВУЗов:

Nazarbayev University представил на Bett Show 2026 три стартап-проекта, направленных на развитие цифрового и инклюзивного образования.

Alpha Education – экосистема IT-образования, объединяющая LMS-платформу, университетские программы и AI-инфраструктуру для подготовки востребованных специалистов и масштабирования образовательных продуктов в соответствии с запросами индустрии.

Artisan Education – EdTech-стартап по созданию персонализированной Steam-платформы для развития инженерного мышления. Проект уже внедрен в 68 школах Казахстана и активно выходит на международные рынки, запуская пилотные проекты в ряде стран.

WeGlobal.AI – платформа на базе искусственного интеллекта для раннего выявления учащихся из групп риска и поддержки их благополучия. Система используется более чем в 1000 школах Центральной Азии и в настоящее время адаптируется совместно с Nazarbayev University для применения в университетах и других организациях послешкольного образования.

В рамках объединенного национального павильона Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева представил на BETT 2026 прорывные проекты в сфере искусственного интеллекта, инклюзивных технологий и концепцию «умного кампуса».

Среди ключевых разработок – инклюзивные образовательные решения: инклюзивный гид и MOOCs с профессиональным сурдопереводом, цифровой аватар-сурдопереводчик на казахском языке, а также эмоциональный AI-аватар-лектор, способный естественно читать лекции.

Также была представлена платформа «Smart.ENU» – экосистема «умного кампуса», объединяющая AI, IoT и анализ больших данных для персонализации обучения и эффективного управления университетской средой.

Отдельное внимание уделено международному проекту «Мастерская Лу Бань», реализуемому совместно с Тяньцзиньским профессиональным институтом (Китай). Проект направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов в области Deep Learning, Machine Learning, Data Mining и промышленной кибербезопасности, а также на развитие технологического сотрудничества и расширение возможностей трудоустройства выпускников.

Satbayev University представил научные разработки в области биотехнологий, медицины, агропромышленного комплекса и водоочистки, вызвавшие значительный интерес у зарубежных коллег.

Создание биотехнологического R&D-центра для разработки и коммерциализации аграрных продуктов и технологий.

Разработка многофункционального ранозаживляющего полимерного композиционного материала (ПКМ) пролонгированного действия для медицинских целей.

Получение «умной» съедобной нанокомпозитной упаковки из отходов агропромышленного комплекса для хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Разработка универсального полимерно-глинистого композита с высокими антисептическими свойствами на основе модифицированных бентонитовых глин Казахстана и полимеров для очистки воды.

Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева представил на международной площадке проекты AI HUB, продемонстрировав достижения в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Среди ключевых разработок:

Edu Data Insight – платформа предиктивной аналитики для стратегического управления и сопровождения академической траектории студентов с помощью AI-ментора.

Edu AVATAR – иммерсивная образовательная платформа на базе AI-аватара с автоматической генерацией контента, тестов и проверкой заданий.

Интеллектуальные AI-ассистенты – решения для поддержки сотрудников, преподавателей и программистов, автоматизирующие рутинные процессы и повышающие эффективность работы.

Fixit – платформа анализа киберугроз, значительно сокращающая время реагирования на инциденты и повышающая эффективность информационной безопасности.

HRtech – аналитическая система для оценки эффективности персонала и управления кадровыми рисками.

Kozybayev University принял участие в международной выставке образовательных технологий Bett Show, представив цифровые решения, разработанные студентами двудипломной программы в рамках концепции Smart City и цифровой трансформации университета. В числе представляемых разработок – прикладные IT-продукты, ориентированные на повышение эффективности управления образовательными процессами.

KU Timetable – автоматизированная система составления учебного расписания, оптимизирующая работу академических служб и снижающая влияние человеческого фактора.

KU Track – корпоративная платформа управления проектами, обеспечивающая прозрачность процессов, распределение ролей и контроль выполнения задач.

District – мобильная платформа управления объектами кондоминиума, создающая единую цифровую среду взаимодействия между жителями, ОСИ/КСК и акиматом.

Scroll – интеллектуальный чат-бот приемной комиссии, работающий 24/7 и автоматизирующий консультации абитуриентов.

В Лондоне Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева представил ключевые направления своей научно-образовательной деятельности, отражающие современные тренды в инженерии, цифровых технологиях и междисциплинарных исследованиях.

Центральным проектом стала Мастерская Лу Бань – флагманская инициатива казахстанско-китайского сотрудничества в инженерном образовании, демонстрирующая подготовку кадров нового поколения с применением искусственного интеллекта, AR/VR, симуляционных комплексов и технологий автономного вождения. Проект формирует практические и междисциплинарные компетенции, востребованные в высокотехнологичных отраслях, включая автомобильную индустрию будущего.

Также ВКТУ презентовал исследования в области цифровой археологии – научную VR-реконструкцию гротов с наскальной живописью возрастом около 4 тысяч лет. Использование 3D-моделирования и компьютерного зрения позволяет изучать культурное наследие в иммерсивной среде, что актуально для науки, образования и музейной практики.

Международная образовательная корпорация (KazGASA) презентовала цифровую платформу для сохранения и актуализации архитектурного наследия с использованием «цифровых двойников», 3D и AR-технологий, ориентированную на университеты, научные центры и органы охраны культурного наследия.

Cardiff University Kazakhstan – первый зарубежный филиал Cardiff University и первый кампус университета из Russell Group в Центральной Азии.

В рамках выставки анонсированы новые программы бакалавриата и магистратуры, которые планируется запустить в ближайшие годы, включая направления по математике, бизнес-экономике, международным отношениям, биологическим наукам, искусственному интеллекту и науке о данных, MBA, математическим финансам, общественному здравоохранению и устойчивым цепочкам поставок.

Также представлен проект строительства нового кампуса площадью 20 гектаров – современного студенческого городка на 10 000 студентов с учебными корпусами, научными центрами, резиденциями и инфраструктурой для спорта и досуга.

Участие казахстанских вузов в BETT Show 2026 демонстрирует успешную реализацию национальных стратегий в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, укрепляет международный авторитет страны и подтверждает высокий интеллектуальный и инновационный потенциал Казахстана на мировой образовательной арене.