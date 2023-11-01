Казахстанским банкам уменьшат КПН
118
Чтобы стимулировать кредитование реального сектора экономики, следует из ответа главы Нацбанка Тимура Сулейменова на депутатский запрос, передает Kazpravda.kz
Для доходов от кредитования бизнеса ставка будет более низкая, для доходов от потребительского кредитования и при вложения в ноты Нацбанка – по более высокой.
"На примере 2022 года оценка дополнительных доходов бюджета от налогообложения ГЦБ составляет по банковскому сектору при ставке КПН 20% 96 млрд тенге, а по всем держателям ГЦБ – плательщикам КПН – 165 млрд тенге. Учитывая рост объёма ГЦБ в обращении, фактические доходы при введении нормы сложатся выше", – говорится в ответе Тимура Сулейменова.