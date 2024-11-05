Казахстанский биометрический сервис Alaqan выходит на зарубежные рынки

Фото: Правительство РК

Авторы уникального проекта намерены наладить новые контакты с китайскими бизнесменами, а также с партнерами из других стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал правительства РК

Alaqan – это инновационная биометрическая система, использующая идентификацию человека по рисунку вен ладони для безопасных и удобных платежей, контроля доступа и учета данных. Технология позволяет совершать оплату и авторизоваться без необходимости использования карт, наличных или мобильных устройств, обеспечивая бесконтактный и защищенный способ взаимодействия с инфраструктурой.