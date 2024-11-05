Казахстанский биометрический сервис Alaqan выходит на зарубежные рынки

Он был представлен на VII Китайской международной импортной выставке в Шанхае
Авторы уникального проекта намерены наладить новые контакты с китайскими бизнесменами, а также с партнерами из других стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм-канал правительства РК
Alaqan – это инновационная биометрическая система, использующая идентификацию человека по рисунку вен ладони для безопасных и удобных платежей, контроля доступа и учета данных. Технология позволяет совершать оплату и авторизоваться без необходимости использования карт, наличных или мобильных устройств, обеспечивая бесконтактный и защищенный способ взаимодействия с инфраструктурой.
«Это дает человеку свободу действий. Наша система уже используется в школах и известна как экосистема Alaqan Mektep. Благодаря ей ребенок посредством ладони заходит в школу, покупает еду, берет книги в библиотеке, открывает свой шкафчик и за всем этим могут следить родители. На сегодняшний день система Alaqan Mektep внедрена в учебных заведениях нескольких регионов, уже около 300 школ подключены. За рубежом мы также представлены в арабских странах, где наша разработка используется как платежная система. Завтра мы летим в Сингапур, и уже будем осваивать рынок Юго-Восточной Азии», — отметил основатель компании Alaqan Берик Нурымбетов.