Казахстанский десантник завоевал «золото» на ЧМ по гиревому спорту

Спорт
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Это уже второе «золото» спортсмена на подобного уровня состязаниях, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В Кыргызстане на мировом первенстве по гиревому виду спорта чемпионом стал военнослужащий войсковой части 18404 Десантно-штурмовых войск младший сержант Ержан Толеубаев.

Чемпионат мира среди подростков, молодежи, взрослых и ветеранов проходит в Чолпон-Ате. В нем принимают участие более 350 спортсменов из 13 стран мира.

Ержан Толеубаев одержал победу в весовой категории до 68 кг. На втором месте представитель России, на третьем – спортсмен из Узбекистана.

Это уже второе «золото» спортсмена на подобного уровня состязаниях.

#Спорт #чемпионат мира #гиревой спорт

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