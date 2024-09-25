Фильм «Мама, я живая!» покажут в кинотеатрах Казахстана

Картина завоевала высшую награду на кинофестивале Cannes 7th Art Awards в Каннах в 2022 году

Фото: пресс-служба МКИ РК

3 октября в Алматы состоится предпоказ фильма «Мама, я живая!», посвященного памяти его создателя, известного казахстанского режиссера Азиза Заирова. Сюжет картины рассказывает о женщине-инспекторе по делам несовершеннолетних, у дочери которой обнаружена лейкемия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Картина раскрывает тему безграничной материнской любви и борьбы за жизнь ребенка. Социальная драма стала третьей и заключительной частью кинотрилогии «Безграничные возможности».

Главные роли сыграли талантливые казахстанские актеры: Султанна Шенгел, Адель Махмутова, Ильяс Аутов, Асланби Медеулов и Бақытжан Орынбасар. Сценарий был написан Азизом Заировым и Мухамедом Мамырбековым.

Фильм «Мама, я живая!» впервые был показан на мировой премьере в Каннах в 2022 году на кинофестивале Cannes 7th Art Awards, где завоевал высшую награду — Grand Prix of the Silk Road countries. Кинокартина также удостоена других международных премий и признаний.

Как отмечают в Минкультуры, Азиз Заиров, будучи сам человеком с ограниченными возможностями, посвятил свою жизнь помощи детям и взрослым с инвалидностью, регулярно приглашая их сниматься в своих фильмах. Он оставил за собой богатое творческое наследие и достойно представлял Казахстан на мировом уровне, являясь примером для многих. Его работа в кино продолжает вдохновлять, даже после его ухода.

Фильм, снятый при поддержке Министерства культуры и информации РК, ГЦПНК и студии «SKIF», с 3 октября будет доступен зрителям в таких городах, как Алматы, Астана, Караганда, Талдыкорган, Степногорск, Шымкент, Туркестан и Актау. Кинотеатры, в которых пройдет показ: Kinopark, Арман, Chaplin и Cinemax.