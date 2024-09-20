Казахстанский производитель сельхозтехники готов выйти на рынки Монголии

Сельское хозяйство , Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Минторговли поручено наладить контакт между торговыми ведомствами двух стран для вывода продукции производителя на экспорт

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомился с деятельностью отечественного производителя ТОО «Avagro». Развитая экосистема сельского хозяйства в регионе включает и предприятия, занимающиеся производством специализированной техники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На заводе «Avagro» с 2011 года производят сельскохозяйственные опрыскиватели. Его мощность – 600 машин в год, объем производства в 2023 году составил 4,6 млрд тенге. Есть возможность нарастить производительность. Для этого нужны новые рынки сбыта.

Заместитель директора предприятия Елена Губченко рассказала о планах выхода на рынок Монголии, где сейчас активно развивают растениеводство и есть большой потенциал поставок сельскохозяйственных машин. Серик Жумангарин поручил представителю Министерства торговли и интеграции наладить контакт между торговыми ведомствами двух стран для вывода продукции производителя на экспорт.

В СКО наладят производство твердых сыров – коммандитное товарищество «Зенченко и К» модернизирует молочный завод для увеличения объема производства кисломолочной продукции и наладки линии производства нового вида продукта. Планирует выпуск 500-600 кг сыра в сутки. Учитывая, что в Казахстане обеспеченность сырами и творогом собственного производства составляет всего 46%, новый продукт будет очень востребован на прилавках. Вице-премьер отметил, что государству нужны такие производства и запуску линии будет оказана поддержка.

В Кызылжарском районе СКО на полях близ сел Петерфельд и Заградовка Серик Жумангарин встретился с крестьянами. Он рассказал собравшимся о мерах поддержки аграриев со стороны государства.

«Мы не ждем от аграрной отрасли больших налогов в бюджет страны. Как сказал глава государства, мы всегда будем поддерживать фермеров, которые заботятся о развитии села, обеспечивают работой сельских жителей и создают условия для жизни на селе. Со своей стороны мы готовы оказать вам все меры господдержки: во время весенних и осенних полевых работ, на удобрения, инвестпроекты, технику и другие, поэтапно мы доведем объем помощи до 1 трлн тенге в год. И самое главное, мы сейчас работаем над тем, чтобы поддержка от государства была непрерывной. С вашей стороны мы ожидаем вложений в человеческий капитал, чтобы удержать молодежь на селе, внедрение современных методов работы, соблюдение агрономии, использование достижений отечественной сельскохозяйственной науки, в частности, по семенам. Наши опытные сельскохозяйственные станции создают великолепные по характеристикам семена, устойчивые к засухам и дающие большой урожай. Мы готовы обсуждать и решать с вами все возникающие вопросы», — обратился Серик Жумангарин к крестьянам.

Участников встречи интересовал самый широкий круг вопросов, начиная от объявления цены на форвардный закуп зерновых до подготовки рабочих кадров для сельского хозяйства. В частности, один крестьянин отметил, что при установленных нормах на выделение удешевленного дизтоплива при уборке кормовых, топлива уходит в несколько раз больше по сравнению с зерновыми. И сейчас он вынужден покупать дизтопливо по коммерческой цене.

Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства вынести этот вопрос на рассмотрение оперштаба по уборочной кампании. Еще одна проблема – крупные проекты годами не могут получить льготное финансирование от «КазАгроФинанс», тогда как мелкие – достаточно быстро. На этот вопрос председатель правления финансового института Айдар Прашев ответил, что в информационной системе все заявители стоят в очереди и поданные заявки будут оплачены по мере поступления средств.

В завершение поездки Серик Жумангарин посетил крупные молочно-товарные фермы ТОО «Петерфельд-Агро» и МТФ «Атамекен-Агро-Корнеевка», ознакомился с проектом выращивания люцерны, производства высококачественных гранул из нее и свекловичного жома ТОО «Salar Farm». Это экспортно ориентированный продукт для кормов животных, востребованный на рынках Китая, стран Центральной Азии и Персидского залива. Для производства будут использованы немецкие и голландские технологии. Ожидаемая мощность – до 57 тыс. тонн в год.

#экспорт #Монголия #сельхозтехника #Avagro

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