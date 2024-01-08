Казахстанцам положены выплаты от 100 тысяч тенге – фейк

В WhatsApp распространяется сообщение о якобы новом постановлении Минфина о том, что гражданам Казахстана положены выплаты от 100 тыс. тенге. Для того чтобы «проверить начисления», пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт Минфина РК, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

Фото: Kazpravda.kz

Отмечается, что эта рассылка – дело рук мошенников. Сообщение о новом постановлении о выплатах каждому казахстанцу является фейковым. В официальных источниках и в СМИ подобной информации нет.

В пресс-службе Минфина распространяемое сообщение опровергли. В ведомстве подтвердили, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности, а прикрепленная ссылка ведет на фальшивый сайт, созданный от имени Минфина РК. Там также напомнили о том, что вся официальная информация размещается на официальном портале министерства.

В связи с обилием фейков в Сети, юристы в области медиаправа призывают граждан научиться отличать дезинформацию от достоверной информации.



