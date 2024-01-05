Сатира и медиаграмотность: очередной фейк о проекте "Нацфонд – детям" опубликован в Казнете

Ссылаясь на директора департамента по связям с общественностью Минфина РК Гульмиру Дайрабаеву, издание Qaznews24 в Instagram сообщило о том, что родители детей, отказавшиеся от прививок, якобы не получат выплаты по программе "Нацфонд – детям"

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с обилием фейков в Сети, юристы в области медиаправа призывают граждан научиться отличать дезинформацию от достоверной информации, передает корреспондент Kazpravda.kz

Рассылку о Нацфонде опровергли в пресс-службе Минфина. Там отметили, что приведенная в распространяемом сообщении цитата от имени директора департамента по связям с общественностью госоргана является выдумкой автора этой «новости».

" Таким образом, верить распространяемому сообщению о лишении непривитых детей выплат из Нацфонда не нужно. Это ложь. Ежегодные выплаты по программе «Нацфонд – детям» будут начисляться абсолютно всем детям – гражданам Казахстана. Статус их вакцинации не имеет к этим выплатам никакого отношения. Все дети за отчетный год получат одинаковую сумму", – говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что доверять следует только официальной информации и не распространять сообщения из сомнительных источников.

В связи с этим корреспондент Kazpravda.kz обратился за комментарием к юристу.

Руководитель юридической службы "Mediaqoldau" Гульмира Биржанова отметила, что в Казахстане в сентябре прошлого года появилась административная ответственность за распространение ложной информации.

«Но она должна затрагивать права других людей и иметь значимые последствия с угрозой. Казахстанское законодательство не разделяет источники информации по жанру, в том числе по сатирическому», – сказала юрист.

Facebook.com/GulmiraBirzhanova

Однако, в данном случае, по мнению Биржановой, актуальнее вопрос о медиаграмотности людей.