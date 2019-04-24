Казахстанцы продолжают увеличивать свою кредитную нагрузку – исследование

Экономика
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Екатерина Елисеева
Кредитная нагрузка на казахстанцев растет: каждый заемщик должен банкам и прочим фининститутам уже почти 900 тысяч тенге – на 4% больше, чем годом ранее, предает Finprom.kz.

Объем кредитов, выданных банками Казахстана физическим лицам, за февраль 2019 года составил 360 млрд тенге – на 4% больше, чем в прошлом месяце, и на 31,3% больше по сравнению с февралем 2018 года. 

Большую часть из них составляют потребительские кредиты: 275,9 млрд тенге, рост за месяц – на 2,3%, за год – на 20,3%. Объем ипотечных кредитов за февраль 2019 года достиг 48,2 млрд тенге – сразу на 90,4% больше, чем в прошлом месяце, и на 11,6% больше, чем в феврале прошлого года.

В целом за 2018 год объем выданных БВУ РК розничных кредитов составил 4,4 трлн тенге, что на 28,7% больше, чем за январь–декабрь 2017-го, из них на потребительские цели – 3,5 трлн тенге (+23,3%), ипотечные кредиты – 525 млрд тенге (+47,1%).



Отмечается, что на конец февраля 2019 года портфель розничных займов БВУ РК составил 5,4 трлн тенге, рост за год – на 18%.

Из них потребительские займы составили 3,3 трлн тенге (+13,5% за год, доля от кредитов физлиц уменьшилась с 65% до 62,5%). Ипотечные кредиты за год увеличились на 22,5%, до 1,3 трлн тенге, доля выросла с 24,1% до 25%.



Совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц перед всеми финансовыми институтами (БВУ, МФО, PDL* и прочими) на конец февраля 2019 года составила 6,1 трлн тенге – на 15,1% больше, чем годом ранее. Количество контрактов по розничным кредитам выросло на 23,1%, до 11,9 млн.

Средний размер одного розничного кредита сократился за год с 546 тыс. до 511 тыс. тенге. При этом увеличился средний размер кредита на одного заемщика: с 866 тыс. до 899 тыс. тенге. Возросла кредитная нагрузка на одного заемщика, то есть отношение количества кредитов к числу заемщиков выросло с 1,6 до 1,8.

* Payday loans, займы до зарплаты.



Две трети кредитов, выданных населению финансовыми институтами, предназначены на потребительские цели, второе и третье места – у ипотечных займов (25,2%) и автокредитов (6,8%). 1,1% от всего объема розничных кредитов приходится на кредитные карты.


 

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