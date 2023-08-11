При этом более 75% потребляемого трафика – это трафик всем известных социальных сетей и мультимедийных платформ.

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В Казахстане показатель средний потребления мобильного трафика равен 17,2 Гб, в то время как среднемировое потребление мобильного трафика абонентом составляет 12 Гб, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На конец 2022 года среднемировое потребление мобильного трафика абонентом составляет 12 Гб, тогда как в Казахстане этот показатель равен 17,2 Гб. Казахстанцы тратят больше трафика, чем жители Сингапура, Турции, Италии и многих других стран. Даже без учёта внедрения 5G мобильный трафик в Казахстане рос с темпами от 60% в 2019-м до 21% в 2022 году, и этот тренд продолжается. Это колоссальная нагрузка на мобильные сети 4G/5G", – сообщили в GSMA Intelligence.

За 2022 год абоненты мобильных операторов использовали 4398 петабайт мобильных данных. А за 6 месяцев 2023 года – 2513 петабайт.

Операторы связи уверены, что такой высокий уровень использования интернета и постоянная динамика роста трафика демонстрирует позитивные тенденции прогресса для страны и общества. Доступность сервисов и возможность онлайн работы, учебы, общения являются отражением процессов развития страны.

Генеральный директор «Мобайл Телеком-Сервис (Tele2/Altel)» Сергей Коньков отметил, что показатели трафика на абонента будут расти, продолжая обгонять общемировые тенденции.

«В сети Tele2/Altel рост трафика в сравнении первого полугодия 2023 с аналогичным периодом 2022 составил 24%. С внедрением технологии 5G мы увидим экспоненциальный рост, что откроет новые перспективы и возможности как для бизнеса страны, так и для каждого жителя – учиться, работать, общаться, играть и создавать контент. Уверены, что креаторы из Казахстана будут становиться все популярнее в мире и внесут свой вклад в позитивный имидж нашей страны на мировой арене», – сказал Коньков.

Главный директор по инновациям АО “Казахтелеком” Нурлан Мейрманов, рассказал, что один абонент технологии GPON в среднем потребляет около 316 Гб в месяц, один абонент технологии ADSL потребляет в среднем 205 Гб в месяц. Это нормальное среднее потребление в домохозяйствах. При этом более 75% потребляемого трафика – это трафик всем известных социальных сетей и мультимедийных платформ (Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), Google (Youtube), Akamai (TikTok), Netflix и игровые сервисы (Valve, Tencent). Для улучшения качества доступа к этим сервисам наша компания локализовала и организовала прямые стыки с данными компаниями. По данным спикера, общий объем локализованных в Казахстане ресурсов составляет 4 Тбит/с.

Между тем, данные, опубликованные в инструментах планирования рекламы ведущих платформ социальных сетей, показывают, что в начале 2023 года социальными сетями в Казахстане пользовались 11,05 миллиона пользователей в возрасте 18 лет и старше, что эквивалентно 86,3% от общей численности населения в данной группе.

Как отметил Мейрманов, согласно статистике, в стране – достаточно высокий уровень доступа к интернету. По данным операторов охват сетей – 97,36% населения страны, из них 85,1% технологией LTE (согласно Global Digital международному отчету в мире же доступ к интернету имеют лишь 64,4% жителей планеты).

"Мы приступили к модернизации еще одного крупного сегмента доступа к сети интернет - мобильной сети. Внедрение технологии 5G позволит резко увеличить частотную полосу до 100 Мгц, это позволит утилизировать больше объема трафика в радиосети. При этом надо понимать, что использование частот выше 1 ГГц приведет нас к полной зависимости проходимости сигнала через различные физические преграды, в особенности внутри помещений. И размещение Indoor оборудования или small cells внутри зданий, будет обязательным условием, чтобы воспользоваться полным потенциалом технологии 5G. А это в свою очередь сложная организационная работа: архитекторов, планировщиков городов, производителей стройматериалов, государственных органов, обеспечивающих регулирование в области строительства, энергетики и так далее»

Это подтверждается и структурой занятости населения. По данным доклада «Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности» (ЦРТР), в 2021 году в стране фрилансерами работали свыше 1 млн человек. Это почти 17% от общей численности наёмных работников в стране. Напрашивается вывод, что развитие информационно-коммуникационных технологий и цифровизация экономики дали толчок стремительному росту дистанционных форм занятости.

Что касается подключений к сети мобильных операторов (кол-во абонентов) Global Digital дает следующие данные по Казахстану, то в начале 2023 года в Казахстане было подключено в общей сложности 25,44 миллиона соединений сотовой мобильной связи, что эквивалентно 130,5% от общей численности населения.

Для сравнения он привел США – 113,1%; Канаду – 98,5%; Турцию – 94,5%; Мир – 105,6%.

При этом стоит отметить, что потребление интернета в Казахстане по типам устройств показывает значительный перекос в сторону именно мобильных девайсов – 68%, что говорит о нагрузки именно на мобильные сети, заключил спикер.