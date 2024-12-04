Казашка впервые покорила воды Антарктиды

Фото: архив Анель Сытдыковой

Анель Сытдыкова – первая «Железная леди Казахстана» по триатлону, первая Айронмен (Ironman) и первая Ультрамен (Ultraman) среди женщин Казахстана. Заплыв через пролив Каталина является одним из самых престижных среди марафонских заплывов и входит в тройку заплывов Тройной Короны вместе с проливом Ла-Манш и 20 мостами вокруг Манхеттена. Преодолев Каталину, Анель Сытдыкова вошла в клуб Triple Crown of Open Water. В СНГ еще никто не достигал такого успеха.

«Мы прибыли в Антарктиду 10 ноября после двух дней плавания через пролив Дрейка. Наша группа, возглавляемая организатором и основателем IISA (International Ice Swimming Association) Рамом Баркай, состояла из 13 пловцов из ЮАР, США, Франции, Великобритании, Венгрии, Малайзии, Австралии и Казахстана и одного доктора. Среди нас были такие именитые и сильные пловцы, как Kate Steels, которая является одной из трех человек в мире, обладающих титулом Ice Seven, и Lynton Mortensen, обладатель титула Oceans Seven», – рассказала Анель Сытдыкова.

По ее словам, в течение 10-дневного пребывания на Антарктиде плавать удавалось не каждый день. На это влияли и погодные условия, и режим корабля и других 150 пассажиров на борту судна. Тем не менее им это удалось.

«В Антарктиде ты плывешь столько, сколько Антарктида позволяет тебе, невзирая на запланированную дистанцию и скорость. Для меня это был самый холодный заплыв в температуре воды минус 1.4 градуса и ветре 35 км/ч среди айсбергов и пингвинов - невероятный опыт и ощущения», – говорит казахстанка, которой Антарктида раскрыла свои ледяные объятия.

Напомним, ранее стало известно, что первая в истории казашка покорила Эверест. 12 мая в 07:25 утра по времени Непала казахстанская команда Kazakh Everest Team в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира – пик Эверест (8 848м).