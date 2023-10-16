"КазАвтоЖол" вернет деньги 69 тысячам водителей

Транспорт
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Руководителей филиала АО «КазАвтоЖол» привлекли к дисциплинарной ответственности

Фото: пресс-служба главной транспортной прокуратуры РК

Нацкомпания «КазАвтоЖол» вернет деньги 69 тысячам автомобилистов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.

Карагандинская транспортная прокуратура в публичном договоре об условиях проезда по платным автомобильным дорогам выявила норму, ущемляющую права автомобилистов. В частности, отсутствовал пункт, по которому потребители услуг скоростных автомагистралей могли бы вернуть неиспользованные платежи при смене госномера транспорта. На сегодня внесены соответствующие поправки, которые размещены на официальном сайте АО «КазАвтоЖол». 

«Анализ прокуратуры показал, что по Карагандинской области 69 тысячам автолюбителей не были возращены авансовые платежи более чем на 38 млн тенге. После вмешательства надзорного ведомства имущественные права потребителей начали восстанавливать», – сообщили в ГТП.

Очень слабо защищались интересы самого национального оператора.

«Оказалось, что у 138 тысяч потребителей данных услуг в течение 3 лет накопилась задолженность на 50 млн тенге. Материалы на таких лиц зачастую не направлялись в инспекцию транспортного контроля для привлечения их к административной ответственности за несвоевременную оплату за проезд по платным автодорогам», – добавили в пресс-службе.

Руководителей филиала «КазАвтоЖола» привлекли к дисциплинарной ответственности. 

Как отметили в ведомстве, аналогичная работа будет проведена во всех других регионах страны.

Ранее филиал «КазАвтоЖола» заключил договор на 2,3 млрд тенге без тендера. 

#Карагандинская область #нарушение #КазАвтоЖол #возврат денег

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