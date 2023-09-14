Филиал "КазАвтоЖола" заключил договор на 2,3 млрд тенге без тендера – начато расследование

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Филиал АО «НК «КазАвтоЖол» заключил крупную сделку без проведения тендера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Как выявила Кокшетауская транспортная прокуратура, Акмолинский облфилиал АО «НК «КазАвтоЖол», мотивируя аварийным состоянием моста через реку Ишим, неправомерно заключил договор без проведения конкурса.

По сделке планировался капитальный ремонт республиканской автодороги Жаксы – Есиль – Бузулук со строительством нового моста на 2,3 млрд тенге.

«Мост не находился в состоянии, требующем безотлагательного экстренного вмешательства. Какие-либо иные обстоятельства непреодолимой силы и технологических нарушений, препятствовавших проведению конкурентных процедур, также не имелись.

В рамках договора филиал на счет подрядчика перечислил аванс в 200 млн тенге, однако работы так и не были начаты», – отметили в ГТП.

Всё это подтверждено заключением аудиторов от 13 декабря 2022 года, которое подрядчик обжаловал в суде.

По результатам разбирательства 30 мая 2023 года суд отказал в удовлетворении иска о признании заключения (отчета) внутреннего аудита недействительным.

Судебный акт вступил в силу 23 августа 2023 года.

«Для дачи правовой оценки действиям должностных лиц филиала начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК за присвоение вверенного чужого имущества», – резюмировали в надзорном органе.

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