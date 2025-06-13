Фото: пресс-служба Минэкологии

По постановлению Специализированного природоохранного прокурора Павлодарской области в отношении АО «ТНК «Казхром» было возбуждено административное производство за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет экологического регулирования и контроля Минэкологии

«В первом квартале 2025 года на котельной РОК-2 Аксуского завода ферросплавов, филиала АО «ТНК «Казхром», были зафиксированы превышения допустимых норм выбросов в атмосферу в объеме 663,67 тонн, что является нарушением экологического законодательства. По итогам рассмотрения дела Департаментом экологии по Павлодарской области наложено административное взыскание в виде штрафа в размере более 854 млн. тенге», – говорится в публикации.

Там же добавили, что штраф взыскали в доход государства в полном объеме.