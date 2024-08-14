В КГА взялись за Air Astana и FlyArystan

Транспорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Там проведут внеплановую проверку 

Коллаж: Kazpravda.kz

Решение об инспекционной проверке связано с задержками рейсов авиакомпаний, а также соблюдением прав пассажиров Air Astana и FlyArystan, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации

В КГА создана специальная комиссия для установления причин различных нарушений авиаперевозчиков.  

«В связи с участившимися случаями задержек рейсов по техническим причинам авиакомпании Air Astana и FlyArystan, а также большим количеством жалоб по вопросам соблюдения прав пассажиров, КГА создана комиссия для установления причин отмен, задержек рейсов и непредоставления соответствующих услуг, а также других случаев связанных с нарушением требований законодательства об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации.

Кроме того, приказом главы Авиационной администрации Казахстана, назначена внеплановая инспекционная проверка в отношении двух авиакомпаний.

О результатах работы комиссии и внеплановой проверки будет сообщено дополнительно.

Напомним, в марте инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии.

В августе жительница ЗКО публично пожаловалась на FlyArystan, поскольку по вине авиаперевозчика ее 12-летняя дочь, летевшая транзитом в Уральск через Астану, осталась одна в аэропорту столицы.

Также стало известно, что FlyArystan привлекли к ответственности за неразмещение пассажиров при задержке рейса.

В начале лета депутат Мажилиса заявила, что намерена судиться с Air Astana.

#проверка #КГА #FlyArystan #Air Astana

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