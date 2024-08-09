FlyArystan привлекли к ответственности за неразмещение пассажиров при задержке рейса

Транспорт , Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На авиакомпанию наложен штраф в размере 3 692 000 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В отношении FlyArystan составлен протокол об административном правонарушении, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КГА 

Перевозчик оштрафован на 1 000 МРП за нарушения, связанные с пассажирами рейса Алматы-Астана: они не были размещены в гостинице, для них не был организован трансфер с аэропорта до гостиницы и обратно. 

«В связи с непредоставлением услуг при задержке рейса по маршруту Алматы-Астана в отношении авиакомпании FlyArystan составлен протокол об адмправонарушении по части 2 статьи 567 КоАП, согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 692 000 тенге)», – заявили в надзорном органе. 

Комитет гражданской авиации МТ РК продолжает работу по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиакомпаний за нарушение требований действующего законодательства РК в части надлежащего предоставления услуг при задержках рейсов.

«Неукоснительное соблюдение норм законодательства в части соблюдения прав пассажиров является одним из приоритетным в работе КГА, и в случае установления фактов нарушения со стороны авиакомпаний, будут применяться предусмотренные меры», – заключили в ведомстве. 

Напомним, вчера жительница Уральска Жазира Мусина пожаловалась на аивиакомпанию в своем Instagram. 20 июля ее дочь с группой детей и сопровождающим взрослым сошла с транзитного рейса в Астане, чтобы попасть на рейс до Уральска, но перевозчик, ссылаясь на технеисправность, не допустил ребенка на борт самолета. В итоге подросток осталась одна в аэропорту столицы.  

FlyArystan признала вину и предложила возмещение морального ущерба семье. В КГА обещали принять адммеры по отношению к виновным. 

#скандал #рейс #КГА #FlyArystan

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