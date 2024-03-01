Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии

Самолет FlyArystan, вылетая из Мумбаи в Алматы, перепутал рулёжную дорожку и разогнался навстречу воздушному судну авиакомпании Air India, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Thehindu.com

Фото: Twitter.com/JacdecNew

По данным издания, в аэропорту Мумбаи удалось предотвратить крупную катастрофу после того, как самолет казахстанской авиакомпании выехал на активную взлетно-посадочную полосу, где самолет Air India набирал скорость для взлета.

Достигнув скорости 40 узлов и увидев другой самолет, пересекающий его путь, самолет Air India замедлил ход, отказался от взлета и предотвратил возможное столкновение. Однако самолет FlyArystan продолжал двигаться по неправильному пути.

Столкновения удалось избежать. Инцидент привёл к задержке рейса индийского авиаперевозчика на один час.

По данному факту ведётся расследование.