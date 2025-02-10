Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области

Сотрудниками киберполиции департамента полиции Восточно-Казахстанской области во взаимодействии с ДКНБ и прокуратурой в Усть-Каменогорске изъято 22 устройства SIM-boх, где были установлены 489 SIM-карт сотовых операторов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

«Также изъято 452 USB-интернет модема, 13 компьютеров, 4 роутера и один ноутбук. За незаконную деятельность задержано трое подозреваемых», - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Кроме того, в городе Караганде задержан иностранец, у которого изъято устройство sim-box на 128 слотов и порядка двух тысяч sim-карт, два роутера и усилитель сигнала. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось о другом случае: в прошлом году была пресечена преступная деятельность группы мошенников в Астане. Они использовали SIM-боксы – устройства для подмены абонентских номеров и изменения географической локации.

Через них незаконно активировались аккаунты в соцсетях, электронных мессенджерах, а также осуществлялись телефонные звонки с подменных номеров. SIM-боксы использовались для хранения и работы большого числа SIM-карт, вмещали до полутысячи «симок», которые позволяли совершать одновременно десятки вызовов и отправляли сотни сообщений в час. В целом мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 10 тыс. мошеннических звонков в сутки.