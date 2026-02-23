Подозреваемого в серийном мошенничестве доставили из Турции в Казахстан

Закон и Порядок,Мошенничество
151
Дана Аменова
специальный корреспондент

Злоумышленнику, скрывавшемуся от следствия за рубежом, грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД при содействии Посольства РК в Турции экстрадировали из Антальи гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, в 2019–2020 годах, подозреваемый путем обмана завладел деньгами и земельными участками четырех потерпевших – жителей Шымкента, причинив им в совокупности ущерб на общую сумму около 95 млн тенге. Похитив деньги потерпевших, злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В последующем, подозреваемый был задержан на территории Турции и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован на родину.

«В настоящее время он водворён в следственный изолятор. За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества», – констатировали в главном надзорном органе.

Напомним, сотрудники Генпрокуратуры и АФМ при содействии Посольства Казахстана в Грузии из данной страны экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности. По версии следствия, возглавляемая ею сеть филиалов за несколько лет незаконно выманила у граждан более 6,5 млрд тенге.

 

 

#мошенничество #Генпрокуратура #экстрадиция

