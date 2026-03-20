Пенсионерка чуть не лишилась четырех миллионов тенге в Мангистау

Мошенничество


 В Мангистауской области сотрудники полиции предотвратили попытку мошенничества в отношении 84-летней одинокой жительницы региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: Polisia.kz

В программу колл-центра киберполиции поступил сигнал о том, что неизвестные пытаются обмануть пожилую женщину. Получив сигнал, сотрудники полиции оперативно установили адрес проживания пенсионерки и незамедлительно выехали на место.

Как выяснилось, на протяжении нескольких часов злоумышленники звонили женщине на телефон, оказывая психологическое давление и вводя ее в заблуждение. В результате им удалось получить доступ к банковскому приложению и перевести деньги с депозита на вновь открытый счет.

Благодаря своевременным действиям начальника киберполиции Айболата Мурзашева ситуация была оперативно взята под контроль. Полицейский связался с дочерью пенсионерки, после чего совместно были приняты меры по обращению в банк, закрытию счета.

В результате оперативного вмешательства удалось предотвратить ущерб в размере 4,4 млн тенге — денежные средства остались на счету и не были похищены мошенниками.

   

#мошенники #Мангистау #пенсионерка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]