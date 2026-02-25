Вместе с сообщником они держали пожилую женщину на крючке круглосуточно

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником Национального банка и сообщил о необходимости срочно «переделать документы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

При беседе он расспросил, какая сумма хранится в ее банковском счете.

«Я ответила, что на счету имеется более 2 млн тенге. Затем под его руководством перечислила ему 1 млн 300 тысяч тенге. Позже мужчина позвонил еще раз и сообщил, что к дому приедет автомобиль, который отвезет меня по адресу. При этом он строго запретил разговаривать с водителем. Все это время мужчина поддерживал связь через мессенджер WhatsApp и давал четкие указания, – сообщила пенсионерка, обратившись в полицию. Все действия происходили по указанию и под диктовку мошенника по телефону.

Пенсионерке не давали с кем-либо общаться, обсуждать с родными данную тему. Аферисты держали ее на крючке круглосуточно.

Когда женщина приехала в банк для перевода оставшейся суммы, сотрудник банка обратил внимание на ее поведение и сообщил в полицию.

Прибывшие сотрудники полиции пресекли дальнейшие противоправные действия, не допустив перевода оставшихся денежных средств. А также помогли пенсионерке вернуть деньги, которые женщина успела перевести незнакомому лицу.

Пенсионерка и ее супруг выразили огромную благодарность сотрудникам полиции за оперативную и профессиональную работу.

В полиции напомнили, что сотрудники банков и государственных органов не требуют по телефону перевода денег и не направляют граждан к банкоматам через такси. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить в правоохранительные органы по телефону «102».