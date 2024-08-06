Как мошенники используют SIM-боксы для обмана казахстанцев

В прокуратуре Астаны рассказали, какие технические устройства дают фору мошенникам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Прокуратура Астаны

Сообщается, что в ходе совместной работы пресечена преступная деятельность группы злоумышленников, использующих так называемые SIM-боксы – устройства для подмены абонентских номеров и изменения географической локации.

Через них незаконно активировались аккаунты в соцсетях, электронных мессенджерах, а также осуществлялись телефонные звонки с подменных номеров.

Установлено, что SIM-боксы использовались для хранения и работы большого числа SIM-карт, вмещали до полутысячи «симок», которые позволяли совершать одновременно десятки вызовов и отправляли сотни сообщений в час.

В целом мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 10 тыс. мошеннических звонков в сутки.