Как мошенники используют SIM-боксы для обмана казахстанцев

Технологии , Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В прокуратуре Астаны рассказали, какие технические устройства дают фору мошенникам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Фото: Прокуратура Астаны

Сообщается, что в ходе совместной работы пресечена преступная деятельность группы злоумышленников, использующих так называемые SIM-боксы – устройства для подмены абонентских номеров и изменения географической локации. 

Через них незаконно активировались аккаунты в соцсетях, электронных мессенджерах, а также осуществлялись телефонные звонки с подменных номеров.

Установлено, что SIM-боксы использовались для хранения и работы большого числа SIM-карт, вмещали до полутысячи «симок», которые позволяли совершать одновременно десятки вызовов и отправляли сотни сообщений в час.

В целом мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 10 тыс. мошеннических звонков в сутки.

«В настоящее время по зарегистрированному уголовному делу проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются потерпевшие. Прокуратура города Астаны предупреждает, чтобы не стать жертвой мошенничества, необходимо воздержаться от предоставления персональных данных либо реквизитов банковских счетов третьим лицам», – добавили в надзорном органе. 

#прокуратура #мошенники #SIM-боксы

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